Nuovo incidente drammatico sulle strade siciliane. Un uomo di 76 anni, Adolfo Rettore, originario di Larino, in provincia di Campobasso, è morto ieri sera in un incidente stradale avvenuto lungo la statale 626 Gela-Caltanissetta, in contrada Capodarso. La vittima era alla guida di un’automobile che si è scontrata frontalmente con un camion. L’uomo è morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. I rilievi sono eseguiti dagli agenti della Polizia stradale di Caltanissetta, che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente e accertando le cause dello scontro. La statale è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

Pedone investito da un’auto

Incidente stradale questa mattina in piazza Abramo Lincoln a Catania. Un uomo di 71 anni è stato investito da un’auto in transito e sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale per la gestione del traffico e i sanitari del 118, che hanno condotto l’uomo all’ospedale Cannizzaro, dove è giunto nella prima mattinata in codice rosso, ma vigile e cosciente.

Al momento si trova al Trauma Center per gli approfondimenti diagnostici. Intanto è caccia al pirata della strada.