Dall'1 all'8 giugno

È stato presentato oggi il Torneo Internazionale Città di Caltanissetta “Trofeo BCC G. Toniolo e San Michele di San Cataldo”, evento ITF maschile da 15.000 dollari in programma dall’1 all’8 giugno al Tennis Club Caltanissetta.

Alla conferenza stampa hanno partecipato autorità civili, sportive e politiche, tra cui il sindaco Walter Tesauro, l’assessore allo sport Toti Petrantoni, il presidente della BCC Salvatore Saporito, il presidente del circolo Claudio Miccichè, il presidente FITP Sicilia Giorgio Giordano e i deputati regionali Michele Mancuso e Salvatore Scuvera.

“Essere presente oggi a questa conferenza stampa, in veste di sindaco di Caltanissetta e presidente del Libero Consorzio dei Comuni, è per me motivo di orgoglio e grande soddisfazione”, ha dichiarato il sindaco Tesauro, “abbiamo voluto sostenere questo evento sportivo per due motivi fondamentali: da un lato, crediamo profondamente nel valore educativo dello sport; dall’altro, riconosciamo il potenziale di crescita che questo torneo rappresenta per la nostra città. Questo è solo l’inizio, siamo pronti a rafforzare il nostro supporto già dal prossimo anno”.

Nell’entry list troviamo in vetta un tris di italiani: Andrea Picchione (407 al mondo, best ranking 331, che nel 2024 si è aggiudicato due ITF M25, Lesa e Santa Margherita di Pula), Gabriele Piraino (reduce dai successi in questa stagione dell’M25 di Santa Margherita di Pula e dell’M15 di Antalya in Turchia) che ha partecipato alle qualificazioni degli internazionali di Roma 2025, e Stefano Napolitano che vanta un best ranking Atp da 121. Molto carico anche Gianmarco Ferrari che nella scorsa edizione del torneo nisseno è stato sconfitto in finale e che vuole ottenere la sua rivincita sportiva. Nota a parte per Luca Potenza, numero 5 del tabellone, “beniamino” di casa che ha trascorsi nelle squadre del circolo, in crescita dopo la recente vittoria all’M15 di Monastir. Wc di gran livello: una a Vito Darderi, talentuosissimo 17enne, pilastro delle nazionali giovanili, best ranking 104 nella classifica ATP Junior. Il fratello Luciano è nella top 50 Atp.

“La Bcc Toniolo”, dichiara il Presidente Salvatore Saporito, festeggia questo anno i 130 anni dalla propria fondazione. Sin dal 1895 la Banca restituisce, In tutti i propri comuni di insediamento il valore della propria presenza creando opportunità di sviluppo ed inclusione non solo economica ma anche sociale e culturale. Il sostegno al tennis Club nell’organizzazione del Torneo Internazionale Trofeo Bcc dimostra la vicinanza della nostra Banca alla città di Caltanissetta nella quale, a breve, inaugureremo la Filiale di Via Libertà che abbiamo sottoposto ad un restyling per creare ambienti ancora più dedicati alle attività di assistenza e di consulenza verso i nostri clienti”.

“Non è manieristico, ma lo faccio quasi con emozione – ha detto Claudio Miccichè –. Ringrazio amministrazione, sponsor, soci. Vogliamo offrire agli sportivi una manifestazione che unisca sport e socialità, puntando a tornare ai fasti del Challenger”. Particolarmente coinvolto anche Giorgio Giordano, presidente FITP Sicilia: “Come faccio a nascondere le mie emozioni? Sono un socio storico, ex direttore del torneo per 20 anni. La federazione cresce, trainata dall’effetto Sinner. Questa edizione sarà spettacolare e il futuro del torneo promettente”.