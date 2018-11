I controlli delle volanti di polizia

I poliziotti della sezione volante di Caltanissetta hanno denunciato in stato di libertà un giovane automobilista di 22 anni per guida in stato di ebbrezza.

Il giovane, alle 2.25 della scorsa notte, è stato fermato dagli agenti nel corso di un posto di controllo eseguito in viale della Regione, mentre transitava alla guida di un Suv.

Al controllo il 22enne si è presentato con alito vinoso, linguaggio mal articolato e di umore instabile.

Dopo il test, il tasso alcolemico, è risultato superiore ai limiti previsti dal codice della strada ed è stato quindi denunciato alla locale Procura della Repubblica per guida in stato di ebbrezza, con il conseguente ritiro della patente di guida.