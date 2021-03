Un grande evento di economia e finanza

A Skylabs il Premio Industria Felix

Il Business Partner di origine siciliana offre 40 posti di lavoro in Sicilia

Alta Onorificenza di Bilancio per la start up

Skylabs riceve il “Premio Industria Felix – L’Italia che compete 2021” per ricevere l’Alta Onorificenza di Bilancio, grazie al lavoro svolto dal suo management durante l’ultimo anno da “start up innovativa”. Intanto la pmi Skylabs si impegna in progetti internazionali, potenzia l’Academy e cerca 40 giovani talenti in Sicilia.

Chi è Skylab

Skylabs si occupa di consulenza informatica e affianca le aziende nelle scelte strategiche, nell’individuazione delle necessità e nelle implementazioni delle soluzioni tecnologiche, con particolare attenzione all’elevata qualità. “Siamo orgogliosi – dichiara il CEO Luca Martino – di questo traguardo ottenuto dopo anni d’impegno, animati da una vision lungimirante, condivisa con i co-founder Salvatore Diana, Enzo Leonardi e Carmelo Zappalà”. Nelle quattro sedi di Catania, Milano, Roma e Lugano lavorano 70 persone che hanno toccato con mano l’evoluzione dell’azienda, partita come una start up e oggi diventata una pmi, a dispetto della crisi economica conseguente alla pandemia da Covid-19. Ora la start up cerca anche 40 giovani talenti.

Un grande evento di economia e finanza

Skylabs partecipa oggi alla V edizione dell’evento italiano di economia e finanza maggiormente radicato e stimato. L’evento è organizzato da Industria Felix Magazine in collaborazione con Cerved, l’Università Luiss Guido Carli, l’associazione culturale Industria Felix, con il patrocinio di Confindustria e Confindustria Lombardia. Il Comitato Scientifico, coordinato dal professor Cesare Pozzi, docente di Economia industriale dell’Università Luiss Guido Carli e dal vicepresidente nazionale di Confindustria, l’ingegner Vito Grassi, ha decretato il prestigioso riconoscimento. “È una grande soddisfazione – continua Martino – essere riconosciuti per affidabilità finanziaria da un pool di economisti, imprenditori e manager, proprio in un momento così difficile per l’economia del Paese. Il nostro metodo di lavoro si basa su processi ben definiti e su un grande rigore. Andiamo avanti puntando sulle nostre risorse e su un team eccezionale con un età media di 27 anni”.

L’Academy e la partnership con l’Università degli Studi di Catania

Anche nel 2021 Skylabs conferma il suo ruolo strategico per l’alta formazione in Sicilia per mezzo dell’Academy interna, che garantisce certificazioni Salesforce, Mulesoft, Tableau, Microsoft e Contentserv. “Dallo scorso anno – afferma Martino – organizziamo corsi specialistici gratuiti con i quali abbiamo certificato circa 50 persone. Adesso siamo impegnati con l’organizzazione di Webinar, il primo dei quali è già in programma il 22 marzo, ma soprattutto con quella dei BootCamp che ci consentiranno di inserire nel nostro organico personale altamente qualificato e contribuire al rientro dei cervelli in Sicilia”. L’obiettivo è quello di valorizzare i giovani talenti del Sud Italia, grazie alla partnership con l’Università degli Studi di Catania, che riconosce crediti formativi (CFU) agli studenti che frequentano i corsi professionalizzati organizzati gratuitamente da Skylabs con la collaborazione dei partners internazionali.

L’importante fase di recruiting: 40 persone

Sono 40 i profili ricercati da Skylabs in giro per l’Italia. L’azienda con sede legale a Milano, è decisa a conquistare il mercato internazionale. Sarà l’occupazione giovanile siciliana a giovare maggiormente di questa ricerca, in quanto gli sviluppatori (Back-End Developers, Salesforce Developers, iOS/Android Developers, E-commerce Developers) verranno inquadrati principalmente nella sede catanese, mentre i manager e i project manager tra Roma, Milano e Lugano. È ancora possibile inviare il CV all’indirizzo jobs@skylabs.it.