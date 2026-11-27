Lo Startup Lab di Isola Catania, sostenuto da UniCredit, propone un webinar e tre giornate di lavoro con i mentor. Si può partecipare anche senza un progetto già definito.

C’è tempo fino a venerdì 4 dicembre 2026 per candidarsi a Startup Lab, l’edizione 2026 di Hack the Gap, il programma di attivazione imprenditoriale organizzato da Isola Catania con il sostegno di UniCredit e in partnership con SheTech. I posti disponibili sono 50 e la partecipazione è gratuita. Il percorso punta ad aiutare aspiranti imprenditori e imprenditrici a verificare se un’idea può diventare un’impresa, attraverso il lavoro di squadra, il confronto con i possibili clienti e il supporto dei mentor. Non occorre avere già un progetto pronto. Le candidature sono aperte a singole persone e gruppi, con o senza un’idea definita. Il programma si rivolge in particolare agli studenti universitari di qualsiasi corso, ma possono partecipare anche persone che lavorano o sono alla ricerca di un’occupazione.

Dal webinar al progetto da presentare alla giuria

Il primo appuntamento è lunedì 7 dicembre, dalle 18 alle 20, con un webinar online dedicato al metodo di lavoro e agli strumenti del laboratorio. Il percorso prosegue poi a Catania, negli spazi di Isola, con il bootcamp in programma da venerdì 11 a domenica 13 dicembre. La prima giornata servirà a proporre le idee e a formare i gruppi. Chi lo desidera avrà un minuto per presentare il proprio progetto: intorno alle proposte più votate nasceranno i team, mettendo insieme competenze e percorsi diversi. Il sabato sarà dedicato alla verifica delle idee: incontri con i mentor, confronto con potenziali clienti e lavoro sul Lean Canvas, lo strumento che aiuta a mettere a fuoco il funzionamento di un’impresa. Sono previsti anche un workshop sull’intelligenza artificiale e la realizzazione di un prototipo. Domenica 13 dicembre, dalle 17, i gruppi presenteranno i progetti a una giuria. Il risultato del laboratorio sarà dunque una proposta da raccontare e sottoporre a valutazione dopo tre giorni di lavoro.

Perdichizzi: Scoprire se un’idea regge alla prova del mercato

Il programma nasce per affrontare alcuni dei divari che limitano le opportunità di fare impresa in Sicilia, a partire dall’accesso ai percorsi di formazione e accompagnamento. “Hack the Gap nasce per colmare tre divari che frenano la Sicilia: quello di genere, quello tra Nord e Sud e quello rispetto all’Agenda 2030. Lo Startup Lab è il modo più diretto per cominciare: tre giorni per scoprire, insieme alle altre persone che partecipano, a mentor, esperte ed esperti, se un’idea regge alla prova del mercato”, dice Antonio Perdichizzi, presidente di Isola Catania. La parità di accesso rientra anche nei criteri di composizione del gruppo: ogni genere sarà rappresentato almeno al 40%.

Come candidarsi e quali sono i criteri di selezione

La domanda va presentata attraverso il modulo online entro il 4 dicembre. Ai candidati vengono chieste informazioni sul proprio percorso, sulle competenze e sulle motivazioni che li spingono ad avvicinarsi all’imprenditorialità. La selezione terrà conto di una motivazione concreta, di un primo passo compiuto nell’ultimo anno e di un piano per i tre mesi successivi, anche nell’eventualità di non partecipare al programma. Il primo passo può essere un corso, un progetto o un tentativo che non ha avuto successo: non è necessario arrivare con un’impresa già avviata. Chi viene selezionato si impegna a seguire l’intero percorso, dal webinar iniziale alle presentazioni finali.

Il 2 dicembre un incontro per conoscere il programma

Prima della chiusura delle candidature è previsto un appuntamento aperto a chi vuole saperne di più. Mercoledì 2 dicembre, dalle 17.30 alle 20, Isola ospiterà il Tech Drinks di SheTech in edizione Hack the Gap: un’occasione per conoscere il programma, incontrare chi lo segue e fare domande prima di inviare la candidatura. Informazioni e modulo di candidatura sono disponibili sul sito di Isola Catania.