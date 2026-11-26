L'allerta dell'MI5

Il governo del Regno Unito ha scritto a 100mila riservisti, gli ex militari che possono essere richiamati in caso di emergenza. A far partire la lettera è stato il ministro della Difesa Wes Streeting. Ai destinatari chiede di tenersi pronti ad affrontare «minacce rafforzate», tra conflitti e crisi internazionali.

Il testo è stato anticipato dal Telegraph e poi confermato dal ministro.

Cosa chiede la lettera ai riservisti

La circolare porta anche la firma dei comandanti dell’Esercito, della Royal Navy e della Raf. Ai riservisti chiede tre cose: aggiornare i recapiti, indicare le competenze e il lavoro attuale e offrirsi volontari per addestramenti ed esercitazioni.

Tra queste c’è la Steadfast Defender della Nato, in programma all’inizio del 2027. La lettera non indica possibili Paesi ostili.

Streeting alla Bbc: una precauzione

Più tardi il ministro ha spiegato la scelta alla Bbc: «È una precauzione sensata e necessaria se, Dio ci scampi, questo Paese si ritrovasse in guerra».

E ancora: «Operiamo in un contesto di minaccia accresciuta». Poi ha provato a ridimensionare l’effetto della notizia: «la gente dovrebbe sentirsi rassicurata anziché allarmata. Vogliamo che la nazione sia vigile, non in allarme».

Sulla stessa linea il sottosegretario ai Veterani, Calvin Bailey: «Le lettere non preannunciano una mobilitazione».

L’allerta dell’MI5 e le parole su Harry

Pochi giorni fa il governo e i servizi segreti interni dell’MI5 avevano indicato la Russia come possibile fonte di attacchi e sabotaggi contro le aziende militari britanniche che forniscono armi e attrezzature all’Ucraina.

Streeting ha anche lodato lo «spirito patriottico» del principe Harry. Nei giorni scorsi il figlio di re Carlo III si era detto pronto a indossare di nuovo la divisa davanti alla «minaccia russa». Il ministro lo ha definito «un’autentica risorsa per il nostro Paese».

Sottomarini e un esercito ridotto

In parallelo il governo guidato da Andy Burnham ha rinnovato con Babcock, azienda britannica del settore militare, il contratto per la manutenzione dei sottomarini della Royal Navy. Vale 8,7 miliardi di sterline.

Londra fa i conti però con risorse incerte per la difesa. L’esercito conta 73mila militari in servizio attivo, il numero più basso dai tempi delle guerre napoleoniche.