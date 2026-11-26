Dramma sull'A24

Andrea Vernarelli, imprenditore di Tivoli di 41 anni, è morto mercoledì sera, 25 novembre, sull’autostrada A24 Roma-Teramo, all’altezza di Tagliacozzo, in provincia dell’Aquila. Con lui è morto anche il suo cane, Volt.

Vernarelli lavorava nel settore delle energie rinnovabili e stava viaggiando verso la Capitale.

Cosa è successo al chilometro 61

L’incidente è avvenuto al chilometro 61, nel tratto tra Tagliacozzo e Carsoli-Oricola, sulla carreggiata in direzione Roma.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio della Polizia Stradale, l’imprenditore avrebbe perso il controllo della sua Fiat Panda e sarebbe finito fuori strada. A quel punto sarebbe sceso dall’abitacolo, probabilmente per provare a liberare il cane.

Nel frattempo sarebbe sopraggiunto un altro veicolo. L’urto avrebbe spinto la Panda contro il 41enne, che si trovava fuori dall’auto. Per lui non c’è stato nulla da fare.

Il cane Volt trovato a 500 metri

Quando sono arrivati i soccorsi, anche Volt era senza vita. Il corpo dell’animale è stato trovato a circa 500 metri dal punto dello schianto: era stato sbalzato lontano dall’auto e travolto dai veicoli in transito.

Nell’incidente un’altra persona è rimasta ferita. Le auto coinvolte sarebbero tre: la Panda di Vernarelli, una Bmw e una Nissan Qashqai.

Le indagini della Procura di Avezzano

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i volontari dell’associazione Emergenza Sanitaria 16 Maggio 1982, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Stradale dell’Aquila. Sono arrivati anche gli operatori di Strada dei Parchi.

Le auto sono state sequestrate per gli accertamenti tecnici. La salma dell’imprenditore è a disposizione della Procura di Avezzano, che coordina le indagini sull’incidente.

Il tratto dell’A24 in direzione Roma è rimasto chiuso per un periodo, con lunghe code e ripercussioni sul traffico anche lungo l’A25.