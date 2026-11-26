Scatta l’allarme rosso per la tenuta del Servizio sanitario nazionale e la sanità privata accreditata conferma lo stato di agitazione. A suonare la sveglia a Governo e Parlamento sono 34 associazioni nazionali e regionali – con la Sicilia in prima fila attraverso AIOP, ACOP, CIMEST, Conf Salute, Confindustria, SAMOT ETS e CIFA Trapani – riunite questa mattina a Roma, a due passi da Montecitorio, per chiedere una correzione urgente alla riforma del 2022.

Sul tavolo c’è il futuro di oltre 410 mila prestazioni erogate ogni giorno per conto del servizio pubblico (150 milioni l’anno, distribuite su 17 mila strutture e 150 mila posti letto ospedalieri e residenziali): “La sanità privata accreditata è parte integrante del Servizio sanitario nazionale. Assiste anziani, persone con disabilità e pazienti cronici e assicura servizi diagnostici, riabilitativi, residenziali e ospedalieri. Indebolire questa rete significa indebolire il servizio pubblico, ridurre l’accesso alle cure e aggravare le liste d’attesa”, denunciano congiuntamente le sigle.

Il nodo delle gare periodiche e il rischio desertificazione

Nel mirino delle organizzazioni c’è la legge n. 118 del 2022, che impone procedure periodiche di selezione per rinnovare gli accordi contrattuali con il SSN. Secondo il fronte associativo, questa impostazione deriva da una scelta legislativa nazionale – poi inserita nel percorso del PNRR – e non da un obbligo europeo, dato che l’articolo 2 della direttiva Bolkestein (2006/123/CE) esclude espressamente i servizi sanitari dal proprio ambito di applicazione.

Il timore è che criteri basati prevalentemente su dimensioni, volumi produttivi e forza economico-finanziaria finiscano per favorire grandi gruppi societari e fondi d’investimento a discapito delle piccole e medie imprese, delle cooperative sociali e del non profit. “Il paradosso è che una normativa nata per favorire la concorrenza rischia di produrre l’effetto opposto: meno operatori, una crescente concentrazione dell’offerta nelle mani di pochi grandi gruppi e una progressiva desertificazione sanitaria dei territori meno remunerativi”, avvertono le sigle, indicando il rischio di ricadute pesanti soprattutto nelle aree interne, montane e periferiche, oltre che sull’occupazione e sulla stabilità delle équipe assistenziali.

Le richieste e gli emendamenti parlamentari al Ddl Concorrenza

Per scongiurare il blocco degli investimenti e garantire la continuità delle cure, le 34 sigle chiedono di superare il meccanismo generalizzato delle gare periodiche, mantenendo gli accordi con le strutture che conservano i requisiti di accreditamento e superano i controlli di qualità e sicurezza, limitando i bandi ai soli nuovi fabbisogni o ai posti resi disponibili da revoche o cessazioni.

La proposta trova già una sponda parlamentare nella bozza del fascicolo del Ddl Concorrenza attraverso tre emendamenti specifici: il 13.07 (a prima firma dei parlamentari siciliani Ciancitto e Varchi) e il 13.08 (sottoscritto da Mulè e Squeri), che ridefiniscono i criteri di selezione salvaguardando la continuità operativa, e il 13.09 (sempre a firma Mulè e Squeri), che punta a premiare qualità, esiti clinici e radicamento territoriale invece della dimensione finanziaria.

“Non chiediamo privilegi, rinnovi automatici o deroghe ai controlli”, conclude il coordinamento delle 34 sigle in una dichiarazione fortemente condivisa da Francesco Ruggeri e Angelo Dina rispettivamente Presidente e Vice Presidente di Confindustria Sicilia socio sanitari. Le sigle si dicono, poi disponibili ad aprire un tavolo con i sindacati dei lavoratori e riservandosi ulteriori iniziative di mobilitazione su tutto il territorio nazionale in assenza di risposte concrete da parte delle istituzioni.