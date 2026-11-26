Un ragazzo di 19 anni è rimasto ferito al polpaccio destro da un colpo di pistola ieri sera, mercoledì 25 novembre, a Giugliano in Campania, nell’hinterland a nord di Napoli. Ai carabinieri ha riferito di essere stato colpito per una mancata precedenza.
Il 19enne arrivato in pronto soccorso
I carabinieri della stazione di Giugliano sono stati chiamati al pronto soccorso dell’ospedale della città. Lì era arrivata una persona ferita da un’arma da fuoco.
Era il 19enne, già noto alle forze dell’ordine. Si era presentato in ospedale con una ferita al polpaccio della gamba destra, causata da un colpo di pistola.
La lite sulle strisce pedonali in via Ripuaria
Secondo il suo racconto, ancora da verificare, il giovane stava attraversando le strisce pedonali in via Ripuaria. In quel momento avrebbe litigato con un automobilista per il mancato rispetto della precedenza.
Durante la lite il conducente avrebbe estratto una pistola e sparato un colpo contro il ragazzo, per poi allontanarsi.
Dimesso con 20 giorni di prognosi
Il 19enne è stato medicato e dimesso con 20 giorni di prognosi. I carabinieri indagano per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.
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