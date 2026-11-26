Il caso è rimbalzato in tutta Europa

Nella mail dei risultati il jackpot dell’EuroMillions da 46 milioni di euro risultava vinto da 356.906 giocatori. In realtà non l’aveva vinto nessuno. L’errore è partito dalla Lotteria nazionale belga dopo l’estrazione di martedì 24 novembre, nell’email con l’esito del concorso inviata ai partecipanti.

Nella ripartizione dei premi, riporta BruxellesToday, comparivano 6.718 vincitori in Belgio e altri 350.188 nel resto d’Europa. Tutti avrebbero centrato i cinque numeri e le due stelle.

I numeri dell’estrazione e il jackpot che nessuno ha vinto

La combinazione vincente di martedì era 3, 7, 37, 44, 49, con le stelle 5 e 6. Il premio più alto è rimasto senza vincitori. Il jackpot torna quindi in palio nella prossima estrazione, in programma venerdì 27 novembre, con una cifra salita a 59 milioni di euro.

Il numero di “vincitori” indicato nella mail era di per sé un segnale d’allarme. La probabilità di indovinare la combinazione del jackpot è di circa una su 139 milioni: centinaia di migliaia di vincitori nella stessa estrazione sono statisticamente impossibili.

Cosa ha detto la Lotteria nazionale belga

La portavoce della Lotteria nazionale, Stéphanie Deleul, ha confermato l’errore al quotidiano belga Het Laatste Nieuws. Le sue parole, nella versione riportata da 20 Minuten, sono queste:

«Nella mail con i risultati dell’EuroMillions si è infilato un errore nella ripartizione delle vincite».

La Lotteria ha aggiunto che un errore del genere non era mai successo prima: «Tutti i partecipanti coinvolti riceveranno una mail che spiegherà esattamente cos’è successo. Il nostro servizio marketing ci sta lavorando senza sosta».

Secondo l’ente, all’origine c’è un problema tecnico individuato subito, che non ha toccato i numeri estratti. L’errore non dovrebbe avere conseguenze sull’estrazione di venerdì.

Il caso rimbalza in tutta Europa

Il caso è stato ripreso dalla stampa di mezza Europa, fino al britannico Daily Mail. Per un giorno, nella mail ufficiale, il jackpot è sembrato alla portata di centinaia di migliaia di persone.

Per i giocatori belgi resta la promessa di una mail di chiarimento. Il jackpot vero, da 59 milioni, si gioca venerdì.