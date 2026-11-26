Le novità

Il decreto scuola è legge. La Camera lo ha approvato in via definitiva con 142 voti favorevoli, 112 contrari e 4 astenuti, dopo che il governo aveva posto la fiducia.

Il testo è identico a quello già votato dal Senato e introduce, tra le altre cose, un tetto del 30% di studenti stranieri nelle classi prime, il divieto di presentarsi a scuola con il volto coperto e libri di testo digitali scontati di almeno la metà.

Si tratta della conversione del decreto 30 settembre 2026, n. 170, come indica il resoconto della Camera. Per chiudere l’iter mancano la firma del presidente della Repubblica e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, attese entro il 29 novembre.

Come funziona il tetto del 30% di studenti stranieri

La misura più discussa scatta dall’anno scolastico 2027/2028 e riguarda le classi prime della primaria e della secondaria. Come spiega La Tecnica della Scuola, il limite non vale per tutti gli alunni senza cittadinanza italiana.

Conta solo chi non ha determinati requisiti di permanenza o di frequenza in Italia, per esempio chi non è nato qui o non ha alle spalle due anni di scuola dell’infanzia o tre anni di scuola italiana.

Le iscrizioni in eccesso verranno distribuite dagli Uffici scolastici territoriali tra le scuole vicine. Per gli istituti che faranno fatica ad applicare il limite è previsto un fondo di 3,4 milioni nel 2027 e di 14,14 milioni l’anno dal 2028, destinato a corsi extracurricolari di potenziamento dell’italiano.

Il decreto interviene anche sulle famiglie. Se i genitori stranieri hanno difficoltà linguistiche persistenti, la scuola lo segnala ai servizi sociali per attivare corsi gratuiti nei Cpia. Se la mancata frequenza non è giustificata, il prefetto può applicare sanzioni pecuniarie.

Il divieto di volto coperto a scuola

Il testo introduce il divieto di partecipare alle attività scolastiche, curricolari ed extracurricolari, con il volto coperto o in modo da non essere identificabili. Chi viola il divieto rischia sanzioni amministrative pecuniarie. La norma, come ricorda Tgcom24, punta a impedire alle studentesse di religione musulmana di indossare burqa e niqab.

Libri digitali a metà prezzo, primarie verso l’esclusione

Sui libri di testo il decreto obbliga gli editori a offrire una versione elettronica dei testi scolastici e universitari. Il prezzo deve essere inferiore di almeno il 50% rispetto al cartaceo e la stampa su carta è consentita fino al 15% dell’opera, come riporta il Sole 24 Ore citando il dossier del Servizio studi della Camera.

Su questo punto al Senato la maggioranza si era divisa, con Forza Italia contraria e Fratelli d’Italia favorevole. Alla Camera il centrodestra si è ricompattato con un ordine del giorno unitario, accolto dal governo, che rinvia al primo provvedimento utile l’esclusione delle scuole primarie dall’adozione degli ebook.

Le altre novità per studenti e docenti

Il decreto contiene molte altre misure. Ecco le principali:

sostegno : il Piano educativo individualizzato dovrà indicare con adeguata motivazione le ore di sostegno, con scadenza al 15 ottobre per gli alunni già iscritti;

: il Piano educativo individualizzato dovrà indicare con adeguata motivazione le ore di sostegno, con scadenza al 15 ottobre per gli alunni già iscritti; istituti superiori : gli istituti tecnici diventano «Licei tecnologici» e i professionali «Licei professionali»;

: gli istituti tecnici diventano «Licei tecnologici» e i professionali «Licei professionali»; latino : arriva come insegnamento facoltativo dal secondo anno della scuola media;

: arriva come insegnamento facoltativo dal secondo anno della scuola media; educazione civica : percorsi dedicati al Risorgimento, all’Unità nazionale, all’inno di Mameli e al tricolore;

: percorsi dedicati al Risorgimento, all’Unità nazionale, all’inno di Mameli e al tricolore; assunzioni : dal 2027/2028 le immissioni in ruolo dalla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze varranno anche per i posti comuni, oltre che per il sostegno;

: dal 2027/2028 le immissioni in ruolo dalla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze varranno anche per i posti comuni, oltre che per il sostegno; formazione dei docenti: un fondo da 40 milioni nel 2026 e 85 milioni l’anno nel 2027 e nel 2028.

La protesta delle opposizioni in Aula

Il voto finale si è chiuso tra le proteste: al momento del voto le opposizioni hanno mostrato in Aula cartelli contro il provvedimento. Con la conversione definitiva le nuove regole entrano nel calendario delle scuole, a partire dall’anno scolastico 2027/2028 per il tetto agli studenti stranieri.