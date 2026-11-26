Come funziona la richiesta e chi la presenta

Nel Lazio i pazienti con tumore del pancreas metastatico potranno ricevere gratis il daraxonrasib, il nuovo farmaco mirato contro la proteina Ras. La delibera dovrebbe essere approvata oggi, giovedì 26 novembre, dalla giunta regionale: apre l’accesso alla terapia prima che si chiuda l’iter nazionale sul prezzo e sulla rimborsabilità.

A darne notizia è stato Il Messaggero, secondo cui il Lazio è la prima Regione italiana a garantire il farmaco senza spese ai malati.

Perché il daraxonrasib non è ancora disponibile in Italia

Il medicinale, commercializzato con il nome Rasonque, ha ottenuto il via libera dell’ente regolatorio statunitense il 26 agosto e l’autorizzazione europea il 16 novembre. In Italia, però, non si trova ancora: mancano il via libera dell’Aifa alla rimborsabilità e la definizione del prezzo.

Non è attivo nemmeno un programma gratuito di accesso anticipato da parte dell’azienda produttrice. La Regione interviene in questa fase per evitare differenze di trattamento tra i malati.

Il presidente Francesco Rocca ha spiegato così la scelta: «Di fronte a una patologia aggressiva come il tumore del pancreas metastatico, le istituzioni hanno il dovere di dare risposte rapide, fondate sulle evidenze scientifiche e uguali per tutti». «Con questa delibera il Lazio si dota di un protocollo trasparente che non lascia soli né i pazienti né i clinici: garantiamo tempi certi di valutazione in sette giorni, massima sicurezza clinica nei centri più qualificati e piena continuità delle cure, continuando, al contempo, a lavorare affinché si arrivi al più presto a una soluzione nazionale», ha aggiunto.

Chi potrà avere il farmaco gratis nel Lazio

La delibera recepisce il documento tecnico-scientifico preparato dal gruppo di lavoro della Commissione regionale del farmaco. Il percorso è lo stesso per tutti e riguarda selezione dei pazienti, prescrizione e monitoraggio.

La diagnosi da sola non basta. Per accedere alla terapia servono queste condizioni:

essere adulti con tumore del pancreas metastatico;

con tumore del pancreas metastatico; aver già affrontato almeno una precedente terapia sistemica ;

; avere condizioni generali compatibili con il trattamento, con una buona autonomia nelle attività quotidiane;

avere una malattia misurabile con gli esami.

Per chi ha più di 75 anni è prevista una valutazione geriatrica più approfondita. Per alcuni gruppi di pazienti servirà invece una valutazione collegiale.

Come funziona la richiesta e chi la presenta

Il primo passo spetta all’oncologo. È lui a verificare che il paziente non possa entrare in una sperimentazione clinica attiva. Poi presenta la richiesta al Fondo Aifa 5 per cento e alla Commissione regionale del farmaco, che deve rispondere entro sette giorni lavorativi.

Dopo il via libera della Regione, il farmaco viene richiesto all’estero per il singolo paziente. La terapia si fa in centri oncologici selezionati, con servizi di supporto dermatologico e nutrizionale per gestire gli eventuali effetti collaterali.

Il protocollo prevede misure preventive prima dell’inizio della cura, controlli ogni otto settimane e una sorveglianza rafforzata sulle reazioni avverse, da segnalare entro due giorni. La Regione garantirà la continuità delle cure a chi avrà già iniziato il trattamento, anche se il percorso transitorio dovesse chiudersi.

Il Lazio chiederà inoltre ad Aifa e all’azienda di attivare un programma di accesso gratuito valido in tutta Italia, perché le possibilità di cura non dipendano dalla Regione di residenza.

Cosa dicono i dati dello studio

Il farmaco agisce su una mutazione molto frequente in questo tumore. Lo spiega al Messaggero Fabio Calabrò, direttore dell’Oncologia medica 1 dell’Istituto nazionale tumori Regina Elena (Ifo) di Roma: «Circa il 90 per cento degli adenocarcinomi pancreatici presenta una mutazione del gene Ras. Questa alterazione determina un’attivazione continua del gene, che trasmette segnali di proliferazione e crescita alle cellule tumorali, rendendole sostanzialmente autonome rispetto ai normali meccanismi di controllo dell’organismo. Il farmaco agisce bloccando l’attività di Ras attraverso il legame con una specifica proteina. La mutazione rimane, ma viene bloccata la sua azione pro-neoplastica. È questo il razionale biologico alla base della nuova terapia».

Sui risultati della sperimentazione l’oncologo invita alla prudenza, pur parlando di un segnale forte: «Lo studio ha coinvolto pazienti che avevano già ricevuto una prima linea di chemioterapia standard e che avevano successivamente registrato una progressione della malattia. Sono stati assegnati a due gruppi: uno trattato con Daraxonrasib, un farmaco orale da assumere una volta al giorno, e l’altro con una chemioterapia di seconda linea. Lo studio è ancora giovane e questo è un aspetto che bisogna tenere presente: il follow-up mediano, cioè il periodo di osservazione dei pazienti, è stato di otto mesi. I risultati devono quindi essere confermati e valutati nel tempo».

«Tuttavia, il vantaggio sulla sopravvivenza mediana rispetto alla chemioterapia standard è stato molto significativo: circa 13 mesi contro 6. Anche osservando la percentuale di pazienti ancora vivi a un anno dall’inizio della sperimentazione emerge una differenza importante: il 50 per cento nel gruppo trattato con Daraxonrasib, contro il 18 per cento di quello sottoposto alla sola chemioterapia. Sono numeri che vanno sempre interpretati con attenzione, soprattutto considerando la relativa brevità del follow-up, ma il segnale è molto netto ed evidente», ha concluso.