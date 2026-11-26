La guida utile

Un bonifico istantaneo già eseguito non si può annullare: il denaro arriva sul conto del beneficiario in pochi secondi ed è subito disponibile. Chi si accorge di essere vittima di una truffa può però chiamare subito la banca e chiedere di avviare un richiamo dei fondi, il cosiddetto recall. L’esito non è garantito.

Il tema è tornato d’attualità dopo l’allarme lanciato il 24 novembre dal presidente dell’Abi Antonio Patuelli, che al Salone dei Pagamenti di Milano ha chiesto un intervento urgente contro le frodi.

Si può annullare un bonifico istantaneo?

No, una volta completato il trasferimento non si può revocare da soli. Come spiega Businessonline, il bonifico istantaneo passa da un conto all’altro nell’area dei pagamenti in euro in meno di dieci secondi. Il servizio funziona 24 ore su 24, tutti i giorni.

Il pagatore può contattare subito la propria banca e chiedere il richiamo delle somme. Il risultato dipende anche dalla disponibilità dei fondi sul conto di destinazione e dalla collaborazione della banca che li ha ricevuti.

Quante truffe passano dai bonifici istantanei?

Le cifre circolate in occasione dell’intervento di Patuelli parlano di circa 46mila bonifici istantanei fraudolenti in un anno, per 80 milioni di euro sottratti.

Il dato ufficiale più recente è quello del rapporto della Banca d’Italia sulle frodi nei pagamenti del secondo semestre 2025, pubblicato a luglio. Sui bonifici istantanei il tasso di frode è sceso a 28 euro ogni 100mila trasferiti, contro i 45 del semestre precedente. Sui bonifici ordinari è fermo a 2 euro ogni 100mila.

Secondo la Banca d’Italia, la forma di frode più diffusa nei bonifici è la manipolazione del pagatore. La vittima non subisce un furto di credenziali: viene convinta a disporre lei stessa il pagamento verso un conto dei truffatori. Contro questo tipo di raggiro i sistemi di sicurezza risultano meno efficaci.

Quali sono le truffe più diffuse?

Gli schemi più segnalati, come ricostruisce QuiFinanza, sono questi:

il falso operatore bancario , che telefona da un numero che sembra quello della banca e invita a spostare i soldi su un «conto sicuro»;

, che telefona da un numero che sembra quello della banca e invita a spostare i soldi su un «conto sicuro»; i falsi agenti delle forze dell’ordine;

i messaggi su WhatsApp di chi si finge un figlio o un parente in difficoltà;

le false piattaforme di investimento;

le fatture in cui i criminali sostituiscono l’Iban del fornitore vero.

A rendere tutto più credibile c’è ora l’intelligenza artificiale, che permette di clonare la voce di persone conosciute.

Cos’è la verifica del beneficiario e come aiuta?

Dal 9 ottobre 2025 le banche devono offrire la verifica del beneficiario, in inglese Verification of Payee. È un controllo gratuito che confronta il nome indicato da chi paga con l’Iban del destinatario, prima che il bonifico parta. La banca segnala se i dati corrispondono, se corrispondono solo in parte o se non corrispondono affatto.

La Banca d’Italia collega anche a questa misura il calo del tasso di frode sui bonifici istantanei. Il controllo però non basta da solo: nome e Iban possono coincidere anche se il conto appartiene a un truffatore o a un prestanome. Una corrispondenza parziale o assente va sempre presa sul serio.

Cosa fare subito se il bonifico è già partito?

Il tempo conta. Questi sono i passi da fare:

chiamare subito il servizio antifrode della banca , usando il numero dell’app ufficiale o della carta. Va spiegato che si sospetta una truffa e va chiesto l’avvio del recall;

, usando il numero dell’app ufficiale o della carta. Va spiegato che si sospetta una truffa e va chiesto l’avvio del recall; se si sono condivisi codici o password, chiedere alla banca di bloccare l’accesso e gli strumenti di pagamento;

conservare tutte le prove : ricevuta del bonifico, Iban, nome del beneficiario, messaggi, email, numeri e schermate;

: ricevuta del bonifico, Iban, nome del beneficiario, messaggi, email, numeri e schermate; sporgere denuncia alle forze dell’ordine, anche alla Polizia postale;

alle forze dell’ordine, anche alla Polizia postale; presentare alla banca una contestazione scritta, con tutti gli elementi per ricostruire i fatti.

La banca deve rimborsare?

Non sempre. Quando è il cliente a disporre il pagamento, anche se ingannato, l’operazione può essere considerata autorizzata. Nel 2026 il Collegio di Milano dell’Arbitro bancario finanziario ha respinto la richiesta di una cliente che, dopo essere stata raggirata, aveva firmato allo sportello un bonifico istantaneo da 29.500 euro. Il personale l’aveva avvertita, lei però aveva insistito.

Qualcosa potrebbe cambiare. L’Unione europea sta lavorando a nuove regole sui servizi di pagamento che prevedono, a certe condizioni, il rimborso anche per chi è stato ingannato da un falso operatore bancario. Le norme però non sono ancora in vigore.

Come difendersi prima di pagare

Le banche non chiedono dati o bonifici con messaggi o email.

Codici, Pin e Otp non vanno mai comunicati a chi telefona o scrive.

Davanti a una richiesta urgente, anche di un familiare, va interrotta la conversazione e richiamato un numero già conosciuto.

Se un fornitore comunica un nuovo Iban per email, va chiamato al numero abituale.

Se la banca lo permette, conviene impostare un limite giornaliero o per singola operazione.

Domande frequenti

Perché le truffe passano proprio dai bonifici istantanei?

Per la velocità. Il denaro arriva in pochi secondi e il beneficiario può usarlo subito, quindi resta pochissimo tempo per bloccarlo. Il rapporto della Banca d’Italia sul secondo semestre 2025 indica per i bonifici istantanei un tasso di frode di 28 euro ogni 100mila trasferiti. Su quelli ordinari è di 2 euro.

Cos’è il recall di un bonifico?

È la richiesta con cui la banca di chi ha pagato chiede alla banca del beneficiario di restituire le somme. Non è un annullamento automatico: il denaro torna indietro solo se è ancora disponibile e se la banca destinataria collabora. Per questo conviene chiamare la propria banca nei primi minuti dopo essersi accorti della truffa.

La verifica del beneficiario si applica anche ai bonifici ordinari?

Sì. Dal 9 ottobre 2025 la verifica del beneficiario vale per i bonifici Sepa, sia ordinari sia istantanei. Prima di confermare, la banca mostra se il nome inserito corrisponde all’Iban del destinatario. Se l’esito è negativo o parziale, il cliente può fermarsi e controllare i dati prima di inviare il denaro.

Un bonifico fatto perché ingannati è considerato non autorizzato?

Non automaticamente. Se è il titolare del conto a disporre il pagamento, anche dopo essere stato raggirato, l’operazione può essere giudicata autorizzata ai fini delle regole sui servizi di pagamento. È diverso il caso di un addebito fatto da terzi senza consenso, per esempio dopo il furto delle credenziali, che può ricevere un trattamento diverso.