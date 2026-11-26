Guerra in Medio Oriente

Due tecnici italiani della Rheinmetall sono morti in Kuwait. Erano civili. Sono rimasti feriti nell’attacco iraniano contro un sito strategico del Paese, durante l’intercettazione dei droni iraniani diretti verso la struttura.

Lo ha appreso oggi, giovedì 26 novembre, l’ANSA.

Chi erano i due tecnici italiani

I due erano tecnici impegnati in attività per Rheinmetall Italia. Secondo quanto apprende l’Agenzia Nova, lavorerebbero nell’ambito di una commessa per il Kuwait.

Rheinmetall Italia fa parte del gruppo industriale tedesco Rheinmetall.

Sviluppa e produce sistemi radar e di difesa antiaerea.