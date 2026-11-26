Il no di Consiglio e Parlamento europeo

La revisione auto ogni anno per le vetture con più di dieci anni si allontana. Consiglio Ue e Parlamento europeo hanno già detto no alla proposta della Commissione europea. Secondo L’Identità, ora anche Bruxelles sarebbe disponibile a fare marcia indietro. Per milioni di automobilisti italiani, quindi, la scadenza resterebbe ogni due anni, come oggi.

Cosa prevedeva la proposta Ue

La modifica era nel pacchetto sui controlli tecnici dei veicoli, il cosiddetto Roadworthiness Package, presentato nell’aprile 2025. Per auto e veicoli commerciali leggeri la prima revisione sarebbe rimasta dopo quattro anni dall’immatricolazione, poi ogni due anni. Dopo i dieci anni di età sarebbe scattato l’obbligo annuale.

La proposta non prevedeva divieti di circolazione per le auto più vecchie. Riguardava solo la frequenza dei controlli.

Il no di Consiglio e Parlamento europeo

Il Consiglio dell’Unione europea ha respinto la revisione annuale nella sua posizione del 4 dicembre 2025, anche per i costi in più che avrebbe portato ai proprietari.

Il Parlamento europeo ha seguito la stessa linea. Il 5 maggio 2026 la commissione Trasporti ha escluso l’obbligo annuale per auto e furgoni con più di dieci anni. Il 21 maggio la plenaria ha dato il via ai negoziati con il Consiglio, con 369 voti favorevoli, 126 contrari e 84 astenuti.

La riforma non è ancora chiusa

L’iter, però, non è finito. Il 20 ottobre 2026 il negoziato tra le istituzioni ha trovato l’accordo su alcuni punti tecnici, tra cui il riconoscimento reciproco dei certificati di revisione. La presidenza irlandese del Consiglio punta a un nuovo incontro il 2 dicembre.

La riforma tocca anche altri temi, su cui il confronto prosegue:

controlli sui sistemi di assistenza alla guida, sugli airbag e sulla frenata automatica d’emergenza;

verifiche più specifiche per auto elettriche e ibride e nuovi metodi per controllare le emissioni;

dati sui chilometri percorsi, contro i contachilometri manomessi;

controlli sui danni strutturali dopo un incidente.

Dopo l’eventuale accordo politico servirà l’approvazione formale. Trattandosi di una direttiva, ogni Stato dovrà poi recepirla.

Ogni quanto va fatta la revisione in Italia

Fino ad allora vale l’articolo 80 del Codice della strada. Per le auto private la prima revisione va fatta dopo quattro anni dall’immatricolazione, entro la fine del mese corrispondente. Le successive ogni due anni, sempre entro il mese dell’ultima revisione.

Il compimento dei dieci anni non cambia la scadenza. Alcune categorie, come taxi, Ncc e certi veicoli professionali, fanno già la revisione ogni anno, come ricorda CarX.

Quanto costa e cosa potrebbe cambiare

Oggi la revisione costa 79 euro: 54,95 euro di tariffa base più Iva, diritti della Motorizzazione e spese. L’ultimo ritocco risale al 2021.

L’importo potrebbe salire a 90 euro con la nuova manovra. Per ora non c’è niente di ufficiale e il dibattito è aperto. Nel 2026 è rimasto sospeso anche l’aumento di 9,18 euro che era previsto dal 1° gennaio.