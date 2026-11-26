Il paradosso della longevità italiana

Chi è nato dopo il 2000 rischia di passare più anni in cattiva salute rispetto ai genitori. È l’allarme lanciato dai geriatri della Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg), riuniti da oggi, 26 novembre, a Napoli per il 71° congresso nazionale. La chiamano «deriva generazionale della salute» e parlano di una generazione di giovani vecchi.

Secondo i geriatri, i segni dell’invecchiamento potrebbero comparire fino a 13 anni prima rispetto alla generazione precedente. Tra le cause indicate ci sono ansia, depressione, stress psicoaffettivo, obesità e diabete, come riporta Il Sole 24 Ore.

Lo studio britannico da cui parte l’allarme

L’allarme nasce da uno studio pubblicato sulla rivista Population Studies da ricercatori della University College London, del King’s College London e dell’Università di Oxford.

Il lavoro mette insieme 51 studi basati sulle coorti di nascita britanniche, cioè gruppi di persone seguite nel tempo, nate tra il 1946 e il 2002. Ha confrontato indicatori di salute fisica e mentale tra generazioni nelle stesse fasi della vita.

I numeri più evidenti riguardano tre generazioni:

i ragazzi nati tra il 2000 e il 2002 hanno i tassi più alti di sovrappeso e obesità da bambini e più disagio psichico da adolescenti;

il diabete nella mezza età, tra i 44 e i 48 anni, è quasi raddoppiato: dal 3,1% dei baby boomer al 5,9% della generazione X;

i millennial nati tra il 1989 e il 1990 si dicono meno soddisfatti della propria vita rispetto alla generazione X.

Cosa succede in Italia

Anche nel nostro Paese, spiega il presidente della Sigg Dario Leosco, «il peggioramento nei giovani degli indicatori di obesità, diabete e problemi emotivi suggerisce una insorgenza più precoce di una condizione di cattiva salute, con il rischio di invecchiare prima rispetto alle generazioni precedenti».

Il disagio psichico, per Leosco, «emerge come uno dei fattori che compromettono direttamente la longevità in salute dei giovani. Per questo il peggioramento del benessere psicologico delle nuove generazioni va considerato un vero campanello d’allarme sul loro futuro in termini di longevità in salute».

Tra i 18 e i 24 anni crescono i nuovi accessi ai servizi di salute mentale: con 94 ogni 10mila abitanti è la fascia d’età con la frequenza più alta.

Il paradosso della longevità italiana

L’Italia è tra i Paesi più longevi al mondo, con una speranza di vita alla nascita di 83,7 anni. L’aspettativa di vita in buona salute però si ferma a 59 anni. Il declino anticipato della salute dei giovani potrebbe allargare ancora questa distanza.

Per i geriatri la tendenza si può invertire. «Intervenire su peso e salute mentale», affermano, «può cambiare la traiettoria di una generazione». E ricordano che «la longevità in salute si costruisce molto prima della vecchiaia e il tempo della prevenzione riguarda tutta la vita».