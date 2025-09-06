La polizia di Stato ha arrestato un catanese di 35 anni accusato di resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per riciclaggio, danneggiamento aggravato e porto di armi e oggetti atti a offendere.

Grazie al gps gli agenti sono riusciti a rintracciare un’auto rubata in via Passo Gravina a Catania. Nel tentativo di fuggire ai controlli l’automobilista ha tentato di investire due poliziotti finendo la corsa contro la volante.

Poi ingranando la retromarcia ha danneggiato diverse auto parcheggiate e una cabina della linea telefonica provocando l’interruzione del servizio per numerosi residenti. A quel punto l’indagato ha cercato di fuggire a piedi, ma è stato bloccato.

A bordo della vettura è stato trovato un coltello a scatto con una lama di 16 centimetri. Per non essere identificato durante la fuga il presunto ladro ha modificato una delle cifre della targa. L’uomo è in attesa del giudizio per direttissima.