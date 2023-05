Riaperto al traffico un lungo tratto in direzione Palermo



Sull’itinerario autostradale A19 Palermo-Catania è stato completamente riaperto al traffico il tratto tra Irosa e Resuttano, con la chiusura quindi del relativo cantiere. Terminati gli interventi di ammodernamento e manutenzione previsti nei piani di manutenzione di Anas, eseguiti sui viadotti e sui tratti in rilevato presenti tra i due svincoli. Erano presenti il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e l’assessore delle infrastrutture e della mobilità Alessandro Aricò. Per Anas il responsabile della struttura territoriale Sicilia Raffaele Celia. I lavori, già da tempo completati sulla carreggiata in direzione Catania, eseguiti sui viadotti denominati “Irosa 1”, “Irosa 2”, “San Giuseppe”, “Palumba”, “Palumba 1” e “Palumba 2”, compresi tra i km 79,200 e 83,500.

Stessi interventi sulla carreggiata per Palermo

Oggi i medesimi lavori sono stati portati a termine sulla carreggiata A19 in direzione Palermo dove era per l’appunto presente il cantiere. Pertanto, tra gli svincoli di Irosa e Resuttano cessa il doppio senso di circolazione da 1,5 chilometri sinora in essere. Nel dettaglio, i lavori hanno comportato il rinforzo dello sbalzo delle solette degli impalcati, al fine di ottenerne la compatibilità con i nuovi cordoli in calcestruzzo armato di ancoraggio delle nuove barriere di sicurezza. Gli impalcati dei viadotti, inoltre, hanno beneficiato del rinforzo dell’intera soletta e della sostituzione dei giunti di dilatazione. Nonché del rifacimento integrale dell’impermeabilizzazione e della pavimentazione.









Il risanamento dei rivestimenti

Le pile e i pulvini dei viadotti, infine, hanno beneficiato di un risanamento corticale e sono stati rivestiti di adeguati intonaci e pitture protettive. La tratta è anche oggetto di interventi di protezione delle pile in alveo dei medesimi viadotti. I cantieri in zona, sebbene completati sui soli viadotti “Irosa 2” e “Palumba”, non hanno comportato e non comporteranno limitazioni alla viabilità.

Fondazioni protette

La protezione delle fondazioni delle pile realizzata in accordo con la competente autorità di bacino. E’ stata ottenuta tramite la realizzazione di gabbioni riempiti con pietrame e di soglie di fondo alveo sottofondate su micropali. Interventi che hanno quindi consentito la regimazione dei tratti di fiume interessati dalla presenza delle pile dei viadotti, il cui impatto paesaggistico ed ambientale è stato adeguatamente mitigato. L’importo totale degli interventi, ripartito in sei differenti appalti, ammonta a 23,5 milioni di euro.

Schifani: “Pressioni continueranno”

“Si restituisce ai cittadini – afferma il presidente della Regione, Renato Schifani – un tratto di 4 chilometri di strada impegnata finora da interruzioni e riduzioni di carreggiata con doppio senso di circolazione. Siamo presenti per condividere questo momento positivo con l’Anas e con le imprese. L’impegno del mio governo continuerà affinché, con il commissariamento, si possa arrivare in tempi accettabili alla completa utilizzabilità di questa strada strategica perché collega la Sicilia orientale e quella occidentale. I cittadini non possono più attendere”.

“Questo tratto della Palermo-Catania – ha aggiunto l’assessore regionale alle Infrastrutture – è fondamentale. Oltre 4 chilometri che vengono ripristinati sulla viabilità corrente e che faranno recuperare più di quattro minuti nei tempi di percorrenza sull’autostrada, in entrambi i sensi di marcia. La collaborazione tra Regione Siciliana, governo nazionale e Anas è sotto gli occhi di tutti. Stiamo lavorando ogni giorno perché i cantieri possano essere sbloccati, vediamo grande disponibilità sia di Anas che del governo nazionale. Siamo sulla strada giusta”.

