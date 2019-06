siglato a catania

Un accordo di cooperazione economica e commerciale tra la Camera di commercio del Sud Est Sicilia e quella dell’Economia della Carinzia. L’intesa è stata siglata a Catania dai presidenti dei due Enti, Pietro Agen e Jürgen Mandl e ha come obiettivo lo scambio di tutte le informazioni riguardanti il commercio, i trasferimenti tecnologici, la cooperazione economica, e di favorire i propri imprenditori in attività di joint ventures.

Tra le prime iniziative ci sarà la creazione di un collegamento aereo diretto di voli tra la Sicilia la regione dell’Austria meridionale e la sua capitale Klagenfurt.

“Oggi gli affari, merci comprese – ha detto Agen – passano dai ponti aerei e per due realtà assolutamente compatibili come la Carinzia e la Sicilia: è essenziale accorciare le distanze. In questi anni siamo riusciti a migliorare in maniera decisiva l’internazionalizzazione e con la Carinzia puntiamo adesso anche agli scambi sul tema dell’innovazione tecnologica, e su questo fronte puntiamo alle joint ventures. Ma possiamo fare molto anche sul terreno dell’export. La Carinzia esporta legname noi assicuriamo materia prima agricola, siamo entrambi forti con le pratiche in edilizia. Siamo costruiti per lavorare insieme, e ciò avviene anche sul fronte turistico: la nostra stagionalità si compensa perfettamente”.

“Puntiamo molto sull’ export e dunque sui rapporti con l’Estero – ha affermato Mandl– e siamo interessati allo scambio di esperienze con la Sicilia, al suo Know How, alla formazione, al turismo e personalmente sono rimasto colpito dal livello molto alto della produzione di StMicroelectonics. La nostra regione è più piccola della vostra Isola, ma potrebbero avviarsi scambi importanti. Guardiamo anche alla metropolitana perché abbiamo due grandi aziende di settore”.