La provincia Catanese piange una 27enne

Le strade siciliane piangono l’ennesima giovane vittima di un tremendo incidente. La provincia catanese deve dire addio ad un giovane di appena 27 anni, Arianna Franceschino. Ieri ha perso la vita in sella ad una moto condotta da un altro giovane sulla Catania Messina. Per la ragazza non c’è stato nulla da fare, in gravi condizioni il conducente.

La settimana scorsa il compleanno

Arianna abitava ad Aci Sant’Antonio dove appena una settimana fa aveva festeggiato con amici e familiari i suoi 27 anni. “La tua immagine più bella – dice un’amica che era a quel compleanno – è quella che conservo tra i miei ricordi. Il cielo adesso ha un nuovo angelo con se, strappato alla terra troppo presto. Buon viaggio, sei nel cuore di tutti noi Arianna Franceschino”. Impiegata in un negozio di abbigliamento, Arianna era ben voluta da tutti. Amava la vita, stare con gli amici e con il fidanzato. Ma il destino ha voluto che nel pieno della sua vita fosse strappata ai suoi cari. La polizia stradale sta indagando per ricostruire con esattezza quanto accaduto.

I messaggi di cordoglio

“Nessuna lingua – è un altro messaggio sui social – ha inventato la parola per esprimere il lutto di chi perde un figlio. Rifiutandosi di dare un nome a quella perdita, la vita si rifiuta di includerla tra i suoi eventi. Una vita che contenga quella perdita è invivibile, e una lingua che contenga la parola che indica quella perdita è imparlabile. Terribile. Insensato. Ingiusto”. “Mi rimarrà impressa – scrive un’altra amica – l’immagine del tuo sorriso, il bellissimo mazzo di fiori e il calore delle amiche che erano lì per te. Non ho più parole”.

L’incidente da ricostruire

E’ stato un ponte del 25 aprile tragico in termini di bilancio di incidenti e vittime sulle strade siciliane. Ieri questo gravissimo incidente avvenuto nel pomeriggio lungo l’autostrada Catania Messina, in direzione Messina, poco prima del ponte Alcantara. La 27enne ha perso la vita. Era a bordo di una moto. Il conducente è in condizioni critiche. Sul posto per questo è giunto l’elisoccorso. Il traffico bloccato per ore, le cause del sinistro sono al vaglio della polizia stradale.