Attuato un piano di controllo straordinario del territorio

Nel fine settimana di Ferragosto, caratterizzato da un forte afflusso di cittadini e turisti lungo la riviera etnea, i Carabinieri della Compagnia di Acireale hanno attuato un piano di controllo straordinario del territorio, coordinato dal Comando Provinciale di Catania. L’attività è stata potenziata anche in considerazione delle celebrazioni religiose ad Aci Catena e Aci Castello, dedicate rispettivamente alla Madonna della Catena e a Sant’Agata, che hanno richiamato numerosi partecipanti.

Controlli dei Carabinieri, Polizia locale, Capitaneria di Porto e Vigili del fuoco

L’Arma ha operato con un dispositivo articolato, avvalendosi dei Carabinieri dei Reparti Speciali, degli assetti della Compagnia d’Intervento Operativo del 12° Reggimento “Sicilia”, della Polizia Locale di Acireale e Aci Castello, della Capitaneria di Porto per i controlli sulla fascia costiera e dei Vigili del Fuoco di Catania per le verifiche agli esercizi di pubblico spettacolo. L’obiettivo è stato garantire sicurezza, ordine pubblico e decoro urbano nelle aree maggiormente interessate dalla movida e dagli eventi del weekend.

Controlli sulla circolazione stradale

Particolare attenzione è stata dedicata alla circolazione stradale, soprattutto lungo le principali arterie di accesso ai luoghi della movida serale. Sono stati controllati oltre 70 veicoli e più di 100 persone, con verifiche mirate alle condotte di guida potenzialmente pericolose: uso del cellulare alla guida, mancanza di assicurazione, guida senza patente e mancato utilizzo del casco da parte dei conducenti di motoveicoli e ciclomotori, che sono stati sanzionati. Non è mancata l’attività di prevenzione legata al consumo di sostanze stupefacenti. Nel corso dei controlli, i Carabinieri hanno individuato due giovani in possesso di droga per uso personale: entrambi sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori. Il dispositivo messo in campo ha consentito di presidiare efficacemente il territorio in un fine settimana particolarmente sensibile, garantendo una presenza costante delle forze dell’ordine e contribuendo alla sicurezza di residenti e visitatori.