Dal 17 al 19 aprile a FieraSicilia a Misterbianco

Azioni e prospettive per governare acqua e rifiuti, due ambiti fondamentali per la Sicilia. All’interno della manifestazione Ecomed, che si svolge dal 17 al 19 aprile nei locali di FieraSicilia, a Misterbianco (Catania), la Regione Siciliana tramite l’assessorato dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità, organizza le “Giornate dell’Acqua” e le “Giornate dei Rifiuti”: si tratta di due momenti di confronto con operatori e specialisti di settore, per fare il punto sulle iniziative intraprese dal governo regionale, nella cornice nazionale ed europea.

Giornate dell’acqua

Il primo appuntamento è domani, mercoledì 17 aprile, dalle 9.30 alle 13.30 in sala Ulisse: un focus sul tema dell’acqua in Sicilia con la presentazione delle iniziative del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica sul riutilizzo delle acque reflue e gli interventi messi in atto all’interno del Pnrr. Si parlerà anche di politiche a lungo termine per l’approvvigionamento idrico e la distribuzione, di tariffazione, impatti del cambiamento climatico, digitalizzazione del servizio e impiego dell’intelligenza artificiale. Aprirà i lavori l’assessore regionale all’Energia e ai servizi di pubblica utilità.

Secondo evento, giovedì 18 aprile, dalle 14.30 alle 18.30 sempre in sala Ulisse: al centro gli interventi del Commissario unico per la depurazione e le prospettive del riuso delle acque reflue. Alle 17:45 il dibattito sul ruolo delle Ati nella gestione del servizio idrico integrato. Parteciperà anche l’assessore regionale all’Energia e ai servizi di pubblica utilità.

Giornate dei rifiuti

Si comincia mercoledì 17 aprile dalle 14.30 alle 18.30 in sala Ulisse: si parlerà di gestione dei rifiuti a livello nazionale e in Sicilia, si approfondiranno il Piano nazionale di gestione dei rifiuti e i punti salienti del nuovo Piano della Regione Siciliana. In apertura l’intervento dell’assessore regionale all’Energia e ai servizi di pubblica utilità.

Secondo appuntamento giovedì 18 aprile, dalle 9.30 alle 13.30 ancora in sala Ulisse. Temi: tariffazione e iniziative intraprese dagli enti preposti, riciclo e focus su alcune tipologie di scarti, come oli, grassi vegetali, rifiuti tessili, liquidi e fanghi di depurazione nell’ottica della chiusura completa dei cicli in una gestione sostenibile.