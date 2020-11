Gli agenti del Commissariato di Adrano (CT), nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nel territorio di Adrano, hanno sanzionato il titolare di una sala scommesse, aperta e operativa nonostante il divieto sancito con le recenti norme di contenimento della pandemia.

Gli uomini del Commissariato, in particolare, hanno visto uscire dall’esercizio due giovani i quali, alla vista della Volante, si davano alla fuga. Insospettiti da tale comportamento, gli agenti di polizia sono entrati all’interno della sala scommesse nella quale hanno sorpreso altri due giovani intenti a compilare delle scommesse online. Al titolare, che non forniva alcuna valida motivazione circa l’apertura dell’esercizio, è stata comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio da 5 a 30 giorni che avrà corso al termine dell’obbligo di chiusura disposto dal DPCM “antiCovid”. Sono in corso ulteriori controlli curati dalla Polizia di Stato nel territorio del Comune di Adrano.

Agenti del Commissariato Centrale, con i tecnici dell’ENEL, hanno eseguito un controllo in un condominio in zona San Cristoforo. Sono stati denunciati in stato di libertà, perché ritenuti responsabili di furto aggravato di energia elettrica mediante collegamento diretto alla rete di distribuzione, 7 residenti in vari appartamenti.