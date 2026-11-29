Nuovo episodio di violenza nella notte: un gruppo di ragazzi avrebbe aggredito il personale intorno alle 4 del mattino. Necessario un maggiore controllo del territorio.

Torna alta l’attenzione sulla sicurezza all’interno del McDonald’s di via Passo Gravina, a Catania, dove da tempo si segnalano situazioni di tensione legate alla presenza di gruppi di adolescenti e non solo, protagonisti di episodi di risse, comportamenti aggressivi e momenti di forte criticità.

L’ultimo episodio si sarebbe verificato questa notte, intorno alle ore 4, quando un gruppo di ragazzi avrebbe aggredito alcuni dipendenti del locale. Una situazione che ha costretto il personale a richiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine.

Un episodio che riaccende i riflettori su una problematica che rischia di diventare sempre più difficile da gestire e che coinvolge non soltanto i lavoratori, ma anche i clienti presenti all’interno del punto vendita.

Nonostante l’impegno dell’azienda, che ha provveduto a prolungare il servizio di vigilanza privata, il problema sembra persistere. Una condizione che alimenta preoccupazione tra chi ogni giorno svolge il proprio lavoro e tra coloro che frequentano il locale.

La sicurezza non può essere considerata un aspetto secondario. I dipendenti devono poter lavorare serenamente e i clienti devono avere la garanzia di poter usufruire del servizio senza essere esposti a episodi di violenza o intimidazione.

Da qui l’appello agli organi competenti affinché venga intensificato il controllo del territorio, soprattutto nelle ore notturne, attraverso una presenza più incisiva delle Forze dell’Ordine e adeguati interventi di prevenzione.

L’obiettivo è chiaro: impedire che simili episodi continuino a ripetersi e restituire sicurezza a lavoratori, clienti e cittadini. Il diritto di lavorare e frequentare un esercizio commerciale in tranquillità deve essere garantito.