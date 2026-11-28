Cosa c'è da sapere

Dal 1° gennaio 2027 le pensioni saranno rivalutate in via provvisoria del 3,2%, ma l’aumento pieno spetterà solo agli assegni fino a quattro volte il minimo, cioè circa 2.447 euro lordi al mese. Sopra quella soglia il ddl di Bilancio introduce sei fasce con percentuali più basse e una clausola di salvaguardia per chi supera di poco un limite.

La clausola non aumenta le pensioni: evita che, dopo la rivalutazione, un assegno appena sopra una soglia finisca sotto un assegno fermo sulla soglia.

Rivalutazione pensioni 2027: da dove arriva il 3,2%

Il 3,2% è l’indice fissato dal decreto Mef-Lavoro del 24 novembre, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Lo stesso decreto, come riporta eDotto, conferma all’1,4% la rivalutazione definitiva per il 2026.

Per quest’anno non ci sarà quindi alcun conguaglio. Il 3,2% è invece una stima provvisoria: la differenza con l’inflazione reale del 2026 verrà regolata con il conguaglio di dicembre 2027.

Rivalutazione pensioni 2027: le sei fasce della manovra

Il nuovo meccanismo è previsto dall’articolo 55 del disegno di legge di Bilancio. Il trattamento minimo Inps è di 611,85 euro e le fasce si calcolano in multipli di questo importo. Queste sono le percentuali descritte dal Sole 24 Ore:

fino a 4 volte il minimo (circa 2.447 euro lordi): rivalutazione piena, cioè il 3,2%;

(circa 2.447 euro lordi): rivalutazione piena, cioè il 3,2%; tra 4 e 5 volte il minimo (fino a circa 3.059 euro): 85% dell’indice, pari al 2,72%;

(fino a circa 3.059 euro): 85% dell’indice, pari al 2,72%; tra 5 e 6 volte il minimo (fino a circa 3.671 euro): 53%, pari all’1,69%;

(fino a circa 3.671 euro): 53%, pari all’1,69%; tra 6 e 8 volte il minimo (fino a circa 4.895 euro): 47%, pari all’1,50%;

(fino a circa 4.895 euro): 47%, pari all’1,50%; tra 8 e 10 volte il minimo (fino a circa 6.118 euro): 37%, pari all’1,18%;

(fino a circa 6.118 euro): 37%, pari all’1,18%; oltre 10 volte il minimo: 32%, pari all’1,02%.

Le soglie si riferiscono all’importo complessivo dei trattamenti di una stessa persona. Chi riceve più pensioni deve quindi sommarle per capire in quale fascia rientra.

Cosa cambia rispetto al sistema attuale

Oggi la rivalutazione funziona per scaglioni. La pensione riceve il 100% dell’indice sulla quota fino a 4 volte il minimo, il 90% sulla quota tra 4 e 5 volte e il 75% sulla parte che supera 5 volte il minimo.

Con la manovra, sopra le 4 volte il minimo si applica un’unica percentuale all’intero assegno. Il cambio riguarda oltre 3,5 milioni di pensionati. Una pensione di 5mila euro lordi, per esempio, oggi conserva il 100% sui primi 2.447,40 euro e il 90% sul resto. Dal 2027 verrebbe rivalutata tutta al 37% dell’indice.

Clausola salva-aumenti: come funziona

Il passaggio da una fascia all’altra può creare un effetto paradossale. Un assegno appena sopra una soglia riceve una percentuale più bassa e, dopo la rivalutazione, potrebbe ritrovarsi sotto una pensione che partiva esattamente dal limite.

La clausola prevista dall’articolo 55 serve a impedirlo. Come spiega Il Messaggero, per chi supera di poco una soglia l’aumento viene riconosciuto fino a raggiungere l’importo rivalutato che spetterebbe a una pensione pari al limite della fascia precedente.

Il calcolo parte dal cosiddetto “limite maggiorato”, cioè la soglia aumentata della rivalutazione della fascia inferiore. La protezione vale solo in un intervallo ristretto sopra ogni soglia: più in alto la clausola non interviene.

Clausola salva-aumenti: un esempio con i numeri

Prendiamo una pensione lorda di 2.455 euro, appena sopra le 4 volte il minimo. Con il 2,72% della nuova fascia salirebbe a circa 2.521,78 euro.

Una pensione ferma esattamente sulla soglia di 2.447,40 euro, rivalutata al 3,2%, arriva invece a 2.525,72 euro. La clausola porta quindi anche l’assegno da 2.455 euro a 2.525,72 euro, con un aumento di 70,72 euro al mese.

Con il sistema attuale lo stesso assegno avrebbe avuto 78,54 euro in più. Considerando le 13 mensilità la differenza è di circa 102 euro l’anno.

Quanto si perde con le nuove fasce

Per le pensioni più alte la clausola non entra in gioco e la differenza cresce. Le simulazioni del Sole 24 Ore, a parità di indice del 3,2%, indicano:

2.800 euro lordi : aumento di 76,16 euro al mese invece di 88,47, con una perdita di circa 160 euro l’anno;

: aumento di 76,16 euro al mese invece di 88,47, con una perdita di circa 160 euro l’anno; 3.500 euro lordi : 59,39 euro invece di 106,52, con circa 613 euro in meno l’anno;

: 59,39 euro invece di 106,52, con circa 613 euro in meno l’anno; 5mila euro lordi : 59,20 euro invece di 142,52, con circa 1.083 euro in meno l’anno;

: 59,20 euro invece di 142,52, con circa 1.083 euro in meno l’anno; 8mila euro lordi: 81,92 euro invece di 214,52, con circa 1.724 euro in meno l’anno.

Il testo può ancora cambiare durante l’esame parlamentare. Governo e maggioranza starebbero valutando di allargare la fascia con rivalutazione piena per proteggere le pensioni medie, se ci saranno le risorse.