Venerdì 4 dicembre c’è uno sciopero generale nazionale di 24 ore che riguarda tutte le categorie pubbliche e private. Per i treni lo stop parte già alle 21 di giovedì 3 dicembre e finisce alle 21 di venerdì, con le corse garantite pubblicate da Trenitalia.
Lo sciopero è stato proclamato dai sindacati di base: Cub, Sgb, Adl Varese, Si Cobas, Sbm e Sgc, con l’adesione di altre sigle tra cui Orsa e Usb. Nella stessa giornata incrocia le braccia anche Usi 1912, che però esclude il comparto dei trasporti.
Sciopero 4 dicembre: a che ora si fermano i treni?
Il personale del Gruppo FS sciopera dalle 21 di giovedì 3 dicembre alle 21 di venerdì 4 dicembre. La protesta può toccare Alta Velocità, Intercity e regionali. Trenitalia avverte che il servizio può cambiare anche prima dell’inizio e dopo la fine dello sciopero.
Per sapere se il proprio treno circola ci sono tre strade:
- Frecce e Intercity: l’elenco dei treni garantiti, in formato PDF, sul sito Trenitalia;
- ricerca semplificata: nei dettagli della singola corsa si vede se è garantita nei giorni feriali o festivi (il 4 dicembre valgono le garanzie dei feriali);
- treni regionali: la pagina dei servizi minimi garantiti, scegliendo la propria regione, Sicilia compresa.
Per l’assistenza restano attivi l’app, la sezione Infomobilità del sito e il numero verde gratuito 800 89 20 21.
Quali sono le fasce garantite per i treni regionali?
Nei giorni feriali i regionali viaggiano nelle fasce dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Lo sciopero, come spiega La Stampa, riguarda anche Italo e Trenord oltre a Trenitalia.
Le fasce non coprono ogni corsa. Conviene controllare il singolo treno sull’elenco regionale prima di andare in stazione. Un treno assente dagli elenchi non è per forza cancellato: in caso di soppressione Trenitalia indica le alternative.
Il 4 dicembre si fermano per 24 ore anche gli autoferrotranvieri, cioè il personale delle aziende di autobus. I bus inseriti nell’orario Trenitalia possono subire variazioni o cancellazioni. Per i servizi FrecciaLink non sono previste fasce di garanzia.
Sciopero aerei 4 dicembre: quali voli sono garantiti?
Il trasporto aereo è coinvolto per tutta la giornata, dalle 00:00 alle 23:59. Le fasce di tutela previste dall’Enac vanno dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. In queste ore i voli devono partire comunque.
Sono tutelati anche i collegamenti che l’Enac considera indispensabili. Al 27 novembre l’elenco dei voli garantiti di dicembre non risultava ancora pubblicato sul sito dell’ente.
Per chi parte da Palermo o da Catania il consiglio è lo stesso che vale ovunque: controllare lo stato del volo sul sito o sull’app della compagnia. Chi raggiunge l’aeroporto in treno o in bus deve verificare anche i collegamenti con lo scalo, perché il 4 dicembre si fermano pure ferrovie e trasporto locale.
Cosa succede in autostrada, sui bus e sui traghetti?
Gli altri settori hanno orari diversi:
- autostrade: dalle 22 del 3 dicembre alle 22 del 4, con possibili disagi ai caselli e nell’assistenza stradale;
- bus, tram e metro: le modalità cambiano da città a città, in base alle fasce stabilite dalle singole aziende per i pendolari;
- trasporto marittimo: secondo La Stampa i collegamenti con le isole possono subire variazioni per l’adesione del sindacato Orsa.
Per Palermo, Catania e le altre città siciliane gli orari dei bus garantiti vanno presi dai siti delle aziende di trasporto, che li pubblicano a ridosso dello sciopero. In occasione dello sciopero generale del 20 novembre le fasce erano state comunicate città per città.
Chi altro si ferma venerdì 4 dicembre?
La protesta non riguarda solo i trasporti. Si fermano anche:
- scuola: tutto il personale docente, educativo e Ata, a tempo determinato e indeterminato;
- vigili del fuoco: con uno stop dalle 9 alle 13;
- settore pubblico e privato: lo sciopero generale coinvolge tutte le categorie.
Nella stessa giornata sono in programma cortei in diverse città, tra cui Palermo e Catania, oltre a Milano, Bergamo, Torino, Genova, Bologna, Trento, Firenze, Roma e Napoli.
Perché si sciopera il 4 dicembre?
La Cub riassume così la protesta: «Il lavoro ha perso valore. Non per fatalità ma per precise scelte politiche e d’impresa». E aggiunge: «La risposta: restituire il salario a chi lavora».
La piattaforma dei sindacati chiede:
- aumenti di almeno il 20%, mai inferiori a 300 euro netti al mese, a carico delle imprese;
- un salario minimo di 12 euro lordi l’ora e l’adeguamento automatico al costo della vita;
- l’aumento delle pensioni e l’assunzione di 100mila precari nella scuola;
- investimenti pubblici in sanità, edilizia pubblica e trasporti;
- l’abrogazione della legge 146 del 1990 sullo sciopero nei servizi pubblici e dei decreti Sicurezza;
- lo stop alle spese militari.
Il 4 dicembre arriva due settimane dopo lo sciopero dei treni di novembre e lo sciopero generale della Cgil del 20 novembre.
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