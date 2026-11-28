Cosa c'è da sapere

Venerdì 4 dicembre c’è uno sciopero generale nazionale di 24 ore che riguarda tutte le categorie pubbliche e private. Per i treni lo stop parte già alle 21 di giovedì 3 dicembre e finisce alle 21 di venerdì, con le corse garantite pubblicate da Trenitalia.

Lo sciopero è stato proclamato dai sindacati di base: Cub, Sgb, Adl Varese, Si Cobas, Sbm e Sgc, con l’adesione di altre sigle tra cui Orsa e Usb. Nella stessa giornata incrocia le braccia anche Usi 1912, che però esclude il comparto dei trasporti.

Sciopero 4 dicembre: a che ora si fermano i treni?

Il personale del Gruppo FS sciopera dalle 21 di giovedì 3 dicembre alle 21 di venerdì 4 dicembre. La protesta può toccare Alta Velocità, Intercity e regionali. Trenitalia avverte che il servizio può cambiare anche prima dell’inizio e dopo la fine dello sciopero.

Per sapere se il proprio treno circola ci sono tre strade:

Frecce e Intercity : l’elenco dei treni garantiti, in formato PDF, sul sito Trenitalia;

: l’elenco dei treni garantiti, in formato PDF, sul sito Trenitalia; ricerca semplificata : nei dettagli della singola corsa si vede se è garantita nei giorni feriali o festivi (il 4 dicembre valgono le garanzie dei feriali);

: nei dettagli della singola corsa si vede se è garantita nei giorni feriali o festivi (il 4 dicembre valgono le garanzie dei feriali); treni regionali: la pagina dei servizi minimi garantiti, scegliendo la propria regione, Sicilia compresa.

Per l’assistenza restano attivi l’app, la sezione Infomobilità del sito e il numero verde gratuito 800 89 20 21.

Quali sono le fasce garantite per i treni regionali?

Nei giorni feriali i regionali viaggiano nelle fasce dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Lo sciopero, come spiega La Stampa, riguarda anche Italo e Trenord oltre a Trenitalia.

Le fasce non coprono ogni corsa. Conviene controllare il singolo treno sull’elenco regionale prima di andare in stazione. Un treno assente dagli elenchi non è per forza cancellato: in caso di soppressione Trenitalia indica le alternative.

Il 4 dicembre si fermano per 24 ore anche gli autoferrotranvieri, cioè il personale delle aziende di autobus. I bus inseriti nell’orario Trenitalia possono subire variazioni o cancellazioni. Per i servizi FrecciaLink non sono previste fasce di garanzia.

Sciopero aerei 4 dicembre: quali voli sono garantiti?

Il trasporto aereo è coinvolto per tutta la giornata, dalle 00:00 alle 23:59. Le fasce di tutela previste dall’Enac vanno dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. In queste ore i voli devono partire comunque.

Sono tutelati anche i collegamenti che l’Enac considera indispensabili. Al 27 novembre l’elenco dei voli garantiti di dicembre non risultava ancora pubblicato sul sito dell’ente.

Per chi parte da Palermo o da Catania il consiglio è lo stesso che vale ovunque: controllare lo stato del volo sul sito o sull’app della compagnia. Chi raggiunge l’aeroporto in treno o in bus deve verificare anche i collegamenti con lo scalo, perché il 4 dicembre si fermano pure ferrovie e trasporto locale.

Cosa succede in autostrada, sui bus e sui traghetti?

Gli altri settori hanno orari diversi:

autostrade : dalle 22 del 3 dicembre alle 22 del 4, con possibili disagi ai caselli e nell’assistenza stradale;

: dalle 22 del 3 dicembre alle 22 del 4, con possibili disagi ai caselli e nell’assistenza stradale; bus, tram e metro : le modalità cambiano da città a città, in base alle fasce stabilite dalle singole aziende per i pendolari;

: le modalità cambiano da città a città, in base alle fasce stabilite dalle singole aziende per i pendolari; trasporto marittimo: secondo La Stampa i collegamenti con le isole possono subire variazioni per l’adesione del sindacato Orsa.

Per Palermo, Catania e le altre città siciliane gli orari dei bus garantiti vanno presi dai siti delle aziende di trasporto, che li pubblicano a ridosso dello sciopero. In occasione dello sciopero generale del 20 novembre le fasce erano state comunicate città per città.

Chi altro si ferma venerdì 4 dicembre?

La protesta non riguarda solo i trasporti. Si fermano anche:

scuola : tutto il personale docente, educativo e Ata, a tempo determinato e indeterminato;

: tutto il personale docente, educativo e Ata, a tempo determinato e indeterminato; vigili del fuoco : con uno stop dalle 9 alle 13;

: con uno stop dalle 9 alle 13; settore pubblico e privato: lo sciopero generale coinvolge tutte le categorie.

Nella stessa giornata sono in programma cortei in diverse città, tra cui Palermo e Catania, oltre a Milano, Bergamo, Torino, Genova, Bologna, Trento, Firenze, Roma e Napoli.

Perché si sciopera il 4 dicembre?

La Cub riassume così la protesta: «Il lavoro ha perso valore. Non per fatalità ma per precise scelte politiche e d’impresa». E aggiunge: «La risposta: restituire il salario a chi lavora».

La piattaforma dei sindacati chiede:

aumenti di almeno il 20%, mai inferiori a 300 euro netti al mese, a carico delle imprese;

un salario minimo di 12 euro lordi l’ora e l’adeguamento automatico al costo della vita;

l’aumento delle pensioni e l’assunzione di 100mila precari nella scuola;

investimenti pubblici in sanità, edilizia pubblica e trasporti;

l’abrogazione della legge 146 del 1990 sullo sciopero nei servizi pubblici e dei decreti Sicurezza;

lo stop alle spese militari.

Il 4 dicembre arriva due settimane dopo lo sciopero dei treni di novembre e lo sciopero generale della Cgil del 20 novembre.