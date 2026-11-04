Cosa c'è da sapere

Lo sciopero dei treni di novembre 2026 ha due date da segnare: lunedì 9 novembre si fermano i lavoratori di Italo, mentre tra venerdì 20 e sabato 21 novembre c’è lo stop di 23 ore del personale ferroviario, a cavallo dello sciopero generale Cgil del 20. Il calendario ufficiale è quello del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che chiarisce anche un punto su cui le cronache non sono concordi: lo sciopero generale Cgil è proclamato per il 20, quello dei ferrovieri parte la sera del 20 e finisce la sera del 21.

Sciopero Italo del 9 novembre: gli orari

Per lunedì 9 novembre il prospetto del Ministero registra due proclamazioni nazionali che riguardano Italo-Ntv:

dalle 9.01 alle 16.59 (8 ore): personale della società, sciopero proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Ugl Ferrovieri, Fast-Confsal e Orsa Trasporti;

personale della società, sciopero proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Ugl Ferrovieri, Fast-Confsal e Orsa Trasporti; dalle 2.00 alle 23.59 (22 ore): personale operativo degli equipaggi, sciopero proclamato da Uilt-Uil.

Secondo i sindacati, citati da Sky TG24, al centro della vertenza c’è il rinnovo del contratto. Chi ha un biglietto Italo per quel giorno farà bene a controllare lo stato del proprio treno prima di partire.

Sciopero generale e treni: 20 o 21 novembre?

Qui nasce la confusione. Sky TG24 indica il 21, RaiNews e Primocanale il 20. Il prospetto del Ministero separa le due mobilitazioni:

venerdì 20 novembre: sciopero generale della Cgil per l’intera giornata di lavoro, settori pubblici e privati compresi appalti e servizi strumentali. La scheda ministeriale non indica modalità specifiche per i treni;

sciopero generale della Cgil per l’intera giornata di lavoro, settori pubblici e privati compresi appalti e servizi strumentali. La scheda ministeriale non indica modalità specifiche per i treni; dalle 21.00 di venerdì 20 alle 20.00 di sabato 21 novembre (23 ore): sciopero nazionale del personale delle imprese ferroviarie e del trasporto merci su rotaia, proclamato da Cub Trasporti e Sgb Ferrovie;

sciopero nazionale del personale delle imprese ferroviarie e del trasporto merci su rotaia, proclamato da Cub Trasporti e Sgb Ferrovie; sabato 21 novembre: per lo stesso sciopero Cub-Sgb è prevista l’intera prestazione nel trasporto pubblico locale di alcune aziende ferroviarie regionali indicate nella scheda, tra cui Ferrovie Sud Est, Gtt, Eav e Ferrovie della Calabria.

Per chi viaggia in treno quindi il periodo più delicato va dalla sera del 20 alla sera del 21 novembre.

Gli altri scioperi di novembre e la Sicilia

Sempre il 9 novembre il Ministero segnala a Palermo uno sciopero di 4 ore, dalle 11.00 alle 15.00, del personale Amat (trasporto pubblico locale) proclamato da Cub Trasporti. Per i treni in Sicilia, regionali e Intercity, al momento non risultano proclamazioni locali specifiche. Lo sciopero nazionale dei ferrovieri può però avere effetti su tutta la rete e anche sull’isola. Quanti lavoratori aderiranno lo si saprà solo nei giorni dello sciopero.

Fasce di garanzia: cosa sono e dove controllarle

Negli scioperi del trasporto ferroviario la legge sui servizi pubblici essenziali impone di garantire alcune prestazioni minime: fasce orarie protette e un elenco di collegamenti garantiti. Fasce ed elenchi li pubblicano le compagnie, Trenitalia e Italo, sui propri siti nei giorni che precedono lo sciopero. È lì che conviene controllare il proprio treno, insieme al prospetto aggiornato del Ministero.

Tutte le date restano soggette a cambiamenti: uno sciopero può essere revocato, rinviato o ridotto da una precettazione. Prima di partire conviene ricontrollare.