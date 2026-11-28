Perché il conduttore avrebbe detto no

La Rai avrebbe chiesto di sospendere BellaMa’ per due settimane. Pierluigi Diaco sarebbe pronto a rescindere il contratto. È il retroscena pubblicato ieri sera dal Fatto Quotidiano sul programma del pomeriggio di Rai 2.

Per ora né la Rai né il conduttore hanno confermato o smentito ufficialmente.

Cosa avrebbe chiesto la Rai a Diaco

Secondo il quotidiano, al conduttore sarebbero state fatte due richieste. È successo venerdì 27 novembre, nel pomeriggio. La prima riguarda lo stile di conduzione, da modificare. La seconda è un passo indietro nella gestione degli autori, per i quali sarebbe prevista una presenza fissa in studio.

Diaco, che ha ideato BellaMa’ e ne è capoprogetto, avrebbe respinto entrambe le condizioni. Le avrebbe giudicate incompatibili con il proprio ruolo nella trasmissione.

Dopo l’incontro sarebbe arrivata la decisione. L’avrebbe comunicata Angelo Mellone, direttore dell’Intrattenimento Day Time: stop cautelativo di due settimane. Con un audit in corso, la sospensione dovrebbe essere comunicata dall’amministratore delegato in persona.

Perché Diaco avrebbe detto no

Le ragioni attribuite al conduttore sono tre. La prima sono gli ascolti. Diaco li considererebbe più che buoni per Rai 2 e per quella fascia oraria. Giovedì il programma è stato la terza rete, dopo Canale 5 e Rai 1.

La seconda è il suo ruolo nella nascita e nella crescita della trasmissione. La terza riguarda i tempi: la sospensione arriverebbe ad audit già in corso, senza che Diaco sia stato ancora convocato.

L’audit interno e le settimane di polemiche

Il caso nasce dall’intervista del 3 novembre all’ex sacerdote Alberto Ravagnani, concorrente di Ballando con le Stelle. Diaco gli aveva fatto domande sulla sua intimità e sul suo orientamento sessuale. L’ospite aveva mostrato disagio.

Poi la giornalista Selvaggia Lucarelli ha diffuso audio fuori onda e testimonianze. Raccontano il clima dietro le quinte del programma. Il 13 novembre la Rai ha annunciato un audit interno dopo ulteriori segnalazioni sulla gestione della trasmissione.

Il 25 novembre BellaMa’ non è andato in onda in diretta: al suo posto una puntata di montaggio. La motivazione ufficiale è stata un’indisposizione del conduttore. Lo stesso giorno autori e collaboratori ai testi gli hanno scritto una lettera per rinnovargli la fiducia.

Giovedì 26 novembre Diaco è tornato regolarmente in studio e si è scusato con il pubblico per l’assenza.