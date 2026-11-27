Cosa c'è da sapere

Gli importi dello stipendio NoiPA di dicembre 2026 con la tredicesima sono già visibili nell’area riservata del portale. L’accredito per docenti e personale Ata è fissato a martedì 15 dicembre, come risulta dal calendario delle lavorazioni pubblicato nell’area personale.

Non tutti però riceveranno i soldi nello stesso giorno: per alcuni gruppi di dipendenti la data cambia. Inoltre il netto della tredicesima è più basso di quello di una mensilità normale.

Stipendio NoiPA dicembre 2026: quando arriva l’accredito

La rata di dicembre arriva prima del solito 23 del mese, perché contiene la tredicesima. Le date indicate dal calendario NoiPA sono queste:

Personale della scuola (docenti e Ata): martedì 15 dicembre;

(docenti e Ata): martedì 15 dicembre; Alcuni gruppi di dipendenti statali, come quelli del Tesoro: tra il 15 e il 17 dicembre.

La data che conta per ciascun lavoratore è quella che compare nel dettaglio della propria area personale. Vale soprattutto per chi appartiene a un gruppo con un accredito diverso dal 15.

Stipendio NoiPA dicembre: dove vedere l’importo netto e il cedolino

L’importo netto si trova nell’area riservata di NoiPA, alla voce “Consultazione pagamenti”. È la somma che verrà accreditata. Non corrisponde ancora al pagamento: è il risultato dell’elaborazione della rata.

Il cedolino in formato PDF arriva dopo, nella prima metà di dicembre. È lì che si leggono le singole voci:

lo stipendio ordinario del mese;

la tredicesima, riportata come voce distinta;

le trattenute previdenziali e fiscali;

gli eventuali conguagli e le indennità liquidate nel mese.

Tredicesima NoiPA: chi la riceve

Secondo il documento NoiPA sulla gestione della tredicesima, la mensilità aggiuntiva viene pagata «unitamente allo stipendio di dicembre per tutte le posizioni stipendiali vigenti alla data del 1° dicembre». Serve aver maturato almeno un dodicesimo nel corso dell’anno.

Chi ha lavorato tutto l’anno riceve la tredicesima piena. Chi ha lavorato solo alcuni mesi riceve i ratei maturati, un dodicesimo per ogni mese.

C’è un caso a parte. Il personale con un contratto scaduto prima del 1° dicembre, come molti supplenti, non riceve i ratei con la rata ordinaria: il pagamento avviene con un’emissione speciale.

Tredicesima più bassa del previsto: è un errore?

No. La tredicesima è soggetta a contributi e Irpef come lo stipendio. A differenza della mensilità ordinaria, però, sul suo importo non si applicano le detrazioni da lavoro dipendente, che vengono già distribuite sulle dodici mensilità.

Per questo, in proporzione, il netto della tredicesima risulta più basso di quello di uno stipendio normale. Chi vuole controllare può confrontare le voci nel cedolino PDF.

Stipendio di dicembre e pensioni: date diverse

Le pensioni seguono un altro calendario. Chi riceve la pensione dall’Inps, con la relativa tredicesima, la incassa martedì 1° dicembre.