La curiosità

Marc Marquez ha vinto 10 titoli mondiali, Valentino Rossi 9. Nella classe regina il conto è 8 a 7 per lo spagnolo, che ha così eguagliato il record di Giacomo Agostini, come riporta il sito ufficiale della MotoGP nel giorno dell’annuncio del ritiro.

Rossi resta davanti per numero di vittorie in gara: 115 contro 106. I dati di Marquez sono aggiornati alla vigilia del Gran Premio di Valencia, l’ultimo della sua carriera, in programma domenica 29 novembre.

Quanti mondiali ha vinto Marc Marquez?

Marquez ha conquistato titoli in tre categorie diverse. Il primo è arrivato in 125, poi uno in Moto2 e otto in MotoGP. L’ultimo è quello del 2026, vinto dopo una rimonta e un intervento chirurgico a stagione in corso.

La scheda del pilota sul profilo ufficiale MotoGP:

Titoli mondiali: 10 (8 MotoGP, 1 Moto2, 1 125cc)

10 (8 MotoGP, 1 Moto2, 1 125cc) Vittorie nei Gran Premi: 106 (80 MotoGP, 16 Moto2, 10 125cc)

106 (80 MotoGP, 16 Moto2, 10 125cc) Podi: 173

173 Pole position: 106

106 Gare disputate: 303

303 Vittorie nelle gare sprint: 25, conteggiate a parte

Nel 2013 Marquez è diventato il più giovane campione di sempre della classe regina, a 20 anni e 266 giorni. Tra il primo e l’ultimo titolo in quella categoria sono passati 13 anni, dal 2013 al 2026: nessuno ha fatto meglio.

Quanti mondiali ha vinto Valentino Rossi?

Rossi ha chiuso la carriera nel 2021 con 9 titoli mondiali: uno in 125, uno in 250 e sette nella classe regina. Il primo titolo nella classe regina, nel 2001, è arrivato in 500cc. Gli altri sei sono in MotoGP: dal 2002 al 2005, poi nel 2008 e nel 2009.

La scheda del pilota, dalle statistiche ufficiali della MotoGP:

Titoli mondiali: 9 (7 classe regina, 1 250cc, 1 125cc)

9 (7 classe regina, 1 250cc, 1 125cc) Vittorie nei Gran Premi: 115, di cui 89 nella classe regina

115, di cui 89 nella classe regina Podi: 235, di cui 199 nella classe regina

235, di cui 199 nella classe regina Gran Premi disputati: 432

Rossi è l’unico pilota ad aver vinto il Mondiale in quattro classi diverse: 125, 250, 500 e MotoGP. Le sue 89 vittorie nella classe regina restano il record assoluto.

Perché per Marquez si leggono sia 8 sia 10 titoli?

I due numeri sono entrambi corretti. Contano però cose diverse. Gli 8 titoli sono quelli nella classe regina, la categoria più importante del Motomondiale. Fino al 2001 si chiamava 500cc, dal 2002 si chiama MotoGP. È qui che Marquez ha raggiunto Agostini.

I 10 titoli sono il totale, che comprende anche le categorie minori: la 125 e la Moto2. Per questo alcuni parlano di “decimo titolo” e altri di “ottavo Mondiale”.

Lo stesso vale per Rossi. I suoi 9 titoli complessivi diventano 7 se si guarda solo alla classe regina.

Chi ha vinto più gare tra Rossi e Marquez?

Rossi. Con 115 vittorie nei Gran Premi supera le 106 di Marquez. Il vantaggio resta anche nella sola classe regina: 89 a 80.

Il confronto sui podi va nella stessa direzione: 235 per Rossi, 173 per Marquez. Rossi ha però disputato 432 Gran Premi, contro i 303 dello spagnolo.

Un’avvertenza: dal 2023 la MotoGP corre anche le gare sprint, il sabato. Le 25 vittorie sprint di Marquez sono registrate a parte e non entrano nel conteggio dei Gran Premi.

Chi ha vinto più mondiali nella storia del Motomondiale?

Il record appartiene a Giacomo Agostini, con 15 titoli: 8 nella 500cc e 7 nella 350cc. Agostini ha vinto anche 122 Gran Premi, più di chiunque altro, di cui 68 nella classe regina.

Correva in un’epoca diversa, quando un pilota poteva disputare due Mondiali nella stessa stagione. Agostini detiene anche il record di titoli consecutivi nella classe regina: sette, dal 1966 al 1972.

Ecco la classifica dei titoli nella classe regina tra i tre piloti:

Giacomo Agostini: 8 titoli, 15 in totale

8 titoli, 15 in totale Marc Marquez: 8 titoli, 10 in totale

8 titoli, 10 in totale Valentino Rossi: 7 titoli, 9 in totale

Cosa dice Marquez del confronto con Rossi e Agostini?

Al Corriere della Sera Marquez ha spiegato come pesa i numeri. Sul fatto che Rossi e Agostini abbiano vinto più gare: «Per me contano i titoli. Non importa se vinci più o meno gare, se hai fatto più o meno pole position, più o meno podi».

Sul paragone con Agostini: «È un grande piacere ritrovarmi insieme ad Agostini, a cui voglio dire un grande grazie per avermi consegnato il casco dorato. Lui resta il più grande della storia».

Sulle mancate congratulazioni di Rossi dopo il titolo: «Me l’aspettavo, d’altronde non devi andare d’accordo con tutti».

Domande frequenti

Quanti titoli mondiali ha vinto Marc Marquez?

Marc Marquez ha vinto 10 titoli mondiali nel Motomondiale: uno nella classe 125cc, uno in Moto2 e otto in MotoGP, la classe regina. Con gli otto titoli in MotoGP ha eguagliato il record di Giacomo Agostini nella categoria più importante. L’ultimo titolo è quello della stagione 2026, prima del ritiro annunciato a Valencia.

Valentino Rossi ha vinto più mondiali di Marquez?

No. Valentino Rossi ha vinto 9 titoli mondiali, uno in meno di Marquez: uno in 125cc, uno in 250cc e sette nella classe regina, tra 500cc e MotoGP. Rossi però ha vinto più Gran Premi (115 contro i 106 di Marquez) e resta il pilota con più vittorie nella classe regina, 89.

Chi è il pilota con più titoli mondiali di motociclismo?

È Giacomo Agostini, con 15 titoli mondiali: otto nella 500cc e sette nella 350cc. Agostini è anche il pilota con più vittorie nei Gran Premi, 122. Ha corso tra gli anni Sessanta e Settanta, quando un pilota poteva disputare due Mondiali di categorie diverse nella stessa stagione.

Le gare sprint contano nelle vittorie della MotoGP?

Le gare sprint, introdotte in MotoGP nel 2023 e disputate il sabato, assegnano punti per il Mondiale. Nelle statistiche ufficiali, però, le vittorie sprint sono registrate separatamente da quelle dei Gran Premi. Marc Marquez, per esempio, ha 25 vittorie sprint che non rientrano nelle sue 106 vittorie nei Gran Premi.