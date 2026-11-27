Le novità

Da domenica 29 novembre scatta l’Euro 7, il nuovo standard europeo sulle emissioni delle auto. Per ora vale solo per i modelli di nuova omologazione: le vetture già a listino restano come sono. Dal 29 novembre 2027 diventerà obbligatorio per tutte le nuove immatricolazioni. Per le auto di fascia media potrebbe tradursi in un rincaro tra 1.500 e 3.000 euro.

Cosa cambia da domenica e cosa dal 2027

Il nuovo standard è fissato dal regolamento Ue 2024/1257. Il primo passaggio riguarda i nuovi modelli che le case presenteranno all’omologazione da domenica in poi.

Il secondo arriva tra un anno. Dal 29 novembre 2027 l’Euro 7 varrà per tutte le auto nuove immatricolate. I piccoli costruttori di nicchia avranno tempo fino al 1° luglio 2028.

Secondo Repubblica, a quel punto le case dovranno scaricare sul prezzo finale i costi dei nuovi interventi tecnici. Per ora, però, i prezzi dei modelli in listino non cambiano.

Freni, gomme e batterie: le novità dell’Euro 7

Per i principali inquinanti allo scarico i limiti restano quelli dell’Euro 6. Gli ossidi di azoto, per esempio, si fermano a 60 milligrammi per chilometro per le auto a benzina e a 80 per le diesel.

Cambia invece il conteggio delle particelle solide. L’Euro 6 considerava quelle con un diametro di almeno 23 nanometri, l’Euro 7 abbassa la soglia a 10.

La novità più grande riguarda anche le auto elettriche. Per la prima volta contano come inquinamento le polveri prodotte dall’attrito tra pastiglie e dischi quando si frena e quelle dovute al consumo degli pneumatici.

Freni: il limite è di 7 milligrammi per chilometro di PM10 per benzina, diesel e ibride, di 3 per le elettriche;

il limite è di 7 milligrammi per chilometro di PM10 per benzina, diesel e ibride, di 3 per le elettriche; gomme: le prime regole sull’abrasione dei nuovi pneumatici partiranno dal 1° luglio 2028;

le prime regole sull’abrasione dei nuovi pneumatici partiranno dal 1° luglio 2028; batterie: su elettriche e ibride plug-in dovranno conservare almeno l’80% della capacità iniziale fino a cinque anni o 100mila chilometri e almeno il 72% fino a otto anni o 160mila chilometri.

Le stesse emissioni dovranno poi essere garantite per almeno dieci anni o 200mila chilometri. Arriva anche il passaporto ambientale del veicolo, con le informazioni sulle sue caratteristiche ambientali.

Il conto alla rovescia sul cruscotto e il motore che non riparte

Sulle auto Euro 7 arrivano sistemi elettronici di bordo che controllano in tempo reale gli impianti che abbattono i gas di scarico. Sono i sistemi Obd, cioè di diagnosi di bordo.

Se per usura o guasto le emissioni superano le soglie, un messaggio sul cruscotto avvisa il guidatore. Sul display parte un conto alla rovescia dei chilometri rimasti, fino a 2.400, prima che entri in funzione il sistema di limitazione.

Chi ignora gli avvisi e non ripara l’auto rischia di non riuscire a riaccendere il motore una volta spento. Il blocco può scattare alla fine dei chilometri rimasti oppure dopo un numero massimo di riavvii, a seconda della strategia scelta dal costruttore. Sulle ibride la marcia solo elettrica può restare possibile anche con il motore termico bloccato.

Anomalie e chilometri percorsi con l’errore attivo restano salvati in memoria e non si possono cancellare. Vengono letti durante la revisione: se il problema non è stato risolto, l’esito è negativo.