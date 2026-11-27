Le violazioni contestate e i 60 giorni per il ricorso

Veruska D’Angelo, l’assistente sociale che ha seguito il caso della famiglia nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti, è stata sospesa per 70 giorni dall’esercizio della professione. La decisione è del Consiglio territoriale di disciplina dell’Ordine degli assistenti sociali d’Abruzzo.

Per il Consiglio, la condotta della professionista, 44 anni, rientra «nei casi di abusi o mancanze che arrecano grave nocumento ai destinatari dell’attività professionale o comunque ad altri soggetti».

Le violazioni contestate e i 60 giorni per il ricorso

A D’Angelo vengono contestate violazioni di sei norme deontologiche. Tra i principi chiamati in causa ci sono l’imparzialità, il rispetto delle differenze, la riservatezza e il segreto professionale nei rapporti con la stampa.

Quali siano le norme violate si saprà con le motivazioni del provvedimento. La decisione può essere impugnata entro 60 giorni.

Il fascicolo era stato aperto a gennaio. La prima segnalazione era arrivata dalla presidente regionale dell’Ordine, Francesca D’Atri. La presidente aveva chiesto di verificare il corretto esercizio della professione. Tra i motivi, le ripetute dichiarazioni dell’assistente sociale alla stampa.

Una settimana dopo si era aggiunto l’esposto degli avvocati che allora assistevano la coppia, Marco Femminella e Danila Solinas. I due legali denunciavano l’atteggiamento «ostile, non imparziale e conflittuale adottato dall’assistente sociale nei confronti di Nathan e Catherine, concausa di un clima nocivo per l’equilibrio e la salute dei tre minori».

Cosa chiede ora la difesa al Tribunale per i minorenni

Oggi i genitori, Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, sono assistiti dall’avvocato Simone Pillon. Il legale ha commentato la sanzione con una nota.

«La sanzione disciplinare conferma quanto sostenuto dalla difesa: le informazioni trasmesse al Tribunale per i minorenni dell’Aquila non sarebbero state sempre oggettive».

«La narrazione di una famiglia non adeguata», sostiene Pillon, «è più frutto di una interpretazione ideologica che di riscontri oggettivi». Per il legale, la stessa rappresentazione emergerebbe anche nelle relazioni più recenti.

La difesa spera che il provvedimento cambi l’atteggiamento degli operatori verso i genitori. E che porti al ritorno a casa dei figli.

«Per i genitori è motivo di speranza apprendere che il sistema giudiziario e amministrativo del nostro Paese sia stato capace, pur con tempi lunghi, di sanzionare gli abusi. Ora tocca al tribunale prendere atto di quanto avvenuto e decidere il rientro definitivo dei bambini».

La linea dell’assistente sociale durante il procedimento

D’Angelo è assistita dall’avvocato Luca Bauccio. A settembre, con il procedimento ancora aperto, al caso era stata assegnata anche un’altra professionista, Giuseppina Tittaferrante. Bauccio aveva parlato di affiancamento: «Non c’è stata nessuna sostituzione».

Sul procedimento disciplinare il legale aveva spiegato a LaPresse la sua posizione: «è un atto che interpretiamo come a nostra tutela, cioè di voler dare la possibilità alla dottoressa D’Angelo di documentare, di spiegare. Cosa che abbiamo fatto. Siamo così sereni che abbiamo depositato un’istanza al Consiglio di Disciplina per anticipare l’udienza finale. Non temiamo alcuna decisione».

I bambini restano in comunità, con i rientri nel fine settimana

Le decisioni sul collocamento dei tre figli spettano al Tribunale per i minorenni dell’Aquila. I bambini sono stati allontanati dalla casa di famiglia nel novembre 2025 e da allora vivono in una struttura protetta.

Il 13 novembre la Corte d’appello dell’Aquila ha respinto il reclamo dei genitori, che chiedevano il ritorno immediato dei figli. È rimasto in vigore il piano di rientro graduale: i bambini stanno con madre e padre nei fine settimana e in alcuni giorni della settimana. La difesa ha annunciato ricorso in Cassazione.