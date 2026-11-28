La guida

Lunedì 30 novembre scade il termine per versare la seconda o unica rata dell’acconto Irpef 2026, che nel complesso vale il 100% dell’imposta dichiarata per il 2025. Non tutti, però, devono pagare con l’F24: per dipendenti e pensionati con sostituto d’imposta la trattenuta avviene in busta paga o sulla pensione.

Il pagamento di novembre ha una regola rigida: non si può rateizzare. Come ricorda Sky TG24, l’importo va versato tutto entro la scadenza.

Acconto Irpef 30 novembre: chi deve pagare con l’F24

Devono versare l’acconto le persone fisiche che, in base alla dichiarazione dei redditi, risultano tenute a un anticipo per il 2026. Sono in particolare:

lavoratori autonomi e professionisti con partita Iva;

con partita Iva; imprenditori individuali;

chi ha redditi diversi da lavoro dipendente o pensione, o più tipi di reddito;

chi ha presentato il 730 ma non ha un sostituto d’imposta che faccia le trattenute.

Per dipendenti e pensionati con un sostituto d’imposta l’acconto viene di norma trattenuto direttamente. Ai lavoratori la trattenuta arriva nella busta paga di novembre, mentre ai pensionati l’Inps l’ha applicata sull’assegno pagato a novembre.

Acconto Irpef: quando non si paga e quando si paga tutto a novembre

Le soglie dipendono dall’imposta dell’anno precedente, al netto di detrazioni, crediti e ritenute:

fino a 51,65 euro : l’acconto non è dovuto;

: l’acconto non è dovuto; tra 51,66 e 257,51 euro : per i contribuenti ordinari si paga tutto in un’unica rata entro il 30 novembre;

: per i contribuenti ordinari si paga tutto in un’unica rata entro il 30 novembre; oltre 257,51 euro: l’acconto si divide in due rate, la prima a giugno o luglio insieme al saldo e la seconda a novembre.

Per i contribuenti soggetti agli Isa la soglia dell’unica rata è più bassa. Come spiega QuiFinanza, l’acconto si versa tutto a novembre fino a 206 euro.

Acconto Irpef: quanto si paga con la seconda rata

Chi ha già versato la prima rata paga a novembre solo la parte che manca. La divisione cambia in base alla categoria:

contribuenti ordinari , compresi i privati che non applicano gli Isa: 40% con la prima rata e 60% con la seconda;

, compresi i privati che non applicano gli Isa: 40% con la prima rata e 60% con la seconda; soggetti Isa: 50% e 50% (la stessa divisione vale per i forfettari sull’imposta sostitutiva).

Un esempio con il metodo storico. Se l’imposta di riferimento del 2025 è di 1.000 euro, l’acconto complessivo è di 1.000 euro. Un contribuente ordinario che a giugno ha versato 400 euro deve pagarne 600 entro il 30 novembre, mentre un soggetto Isa ne paga 500.

Si può pagare meno? Il metodo previsionale

Sì. Serve però attenzione. Oltre al metodo storico, basato sull’imposta dell’anno prima, c’è il metodo previsionale: il contribuente calcola l’acconto sull’imposta che pensa di dover pagare per il 2026.

Può convenire a chi prevede un reddito più basso rispetto al 2025, per esempio per un contratto chiuso o per compensi in calo. Su questo calcolo pesa anche il taglio dell’aliquota del secondo scaglione, dal 35% al 33% per i redditi tra 28mila e 50mila euro, previsto dalla legge 199 del 2025.

Il rischio è sbagliare per difetto. Se a consuntivo l’acconto versato risulta inferiore al dovuto, sulla differenza scatta la sanzione per insufficiente versamento, oltre agli interessi.

Come si paga l’acconto Irpef: F24 e codice tributo

Il versamento si fa con il modello F24, indicando il codice tributo 4034 (Irpef acconto seconda rata o acconto in unica soluzione). I canali sono questi:

i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate;

l’home banking della propria banca;

un intermediario abilitato, come un commercialista o un Caf.

Chi non ha la partita Iva può usare anche l’F24 cartaceo in banca, alle Poste o agli agenti della riscossione. Questo vale solo se non compensa crediti o se paga un F24 già precompilato dall’ente.

Cosa succede se non si paga entro il 30 novembre

Il mancato o tardivo versamento comporta la sanzione ordinaria del 25% della somma non pagata, ridotta per i ritardi entro 90 giorni. È la regola in vigore per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024.

Chi è in ritardo può rimediare con il ravvedimento operoso, se nel frattempo non ha ricevuto atti di accertamento o comunicazioni dei controlli. Bisogna versare l’imposta, la sanzione ridotta e gli interessi legali calcolati dalla scadenza al giorno del pagamento. La riduzione della sanzione è tanto più alta quanto prima si regolarizza.

Lo stesso 30 novembre scadono anche tre rate della rottamazione delle cartelle, con regole diverse sulla tolleranza.