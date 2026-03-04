Le indagini della polizia

La Squadra Mobile di Catania ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sei minorenni, ritenuti responsabili di un’aggressione avvenuta nella zona di piazza Stesicoro. I giovani coinvolti devono rispondere del reato di lesioni personali pluriaggravate. L’indagine, denominata “Il branco”, ha fatto luce su un episodio di violenza ai danni di due coetanei.

I fatti risalgono a un recente scontro in cui le due vittime hanno riportato ferite giudicate guaribili in 41 e 10 giorni. Uno dei due aggrediti ha subito una frattura della zona orbitaria e gravi lacerazioni alla retina che hanno richiesto interventi chirurgici d’urgenza a causa del rischio di danni permanenti alla vista.

Le attività investigative, coordinate dalla terza e dalla quarta sezione della Squadra Mobile, si sono avvalse dell’analisi delle testimonianze raccolte sul posto e dei filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza della zona. Fondamentale è stato anche il monitoraggio dei profili social dei sospettati, che ha permesso di raccogliere indizi a carico di sei degli otto indagati totali, tutti precedentemente incensurati.

A seguito degli interrogatori preventivi, l’autorità giudiziaria ha disposto il collocamento in comunità per quattro dei giovani coinvolti, mentre per altri due è stata decisa la misura della permanenza in casa.

In ambito amministrativo, il questore di Catania ha adottato provvedimenti decisi per limitare la frequentazione di determinate aree urbane. Sono stati emessi otto Daspo Willy nei confronti dei minori imputabili. Per un altro componente del gruppo, di età inferiore ai 14 anni e quindi non imputabile, è scattato un ammonimento formale in quanto identificato come l’utilizzatore materiale di un tirapugni durante l’aggressione.