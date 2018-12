il ricavato devoluto per sostenere la ricerca scientifica

“Fate tutto il bene che potete, con tutti i mezzi che potete”. E’ questo il leitmotiv del “Villaggio del natale solidale” Telethon ospite all’interno del “Centro Sicilia”, che aprirà ufficialmente i battenti l’8 dicembre alle 16:30.

La casa di Babbo Natale, il castello di Frozen con Karaoke, laboratori creativi e un percorso giochi di 40 minuti e tanti elfi. Saranno queste alcune delle attrazioni che accoglieranno le migliaia di visitatori che affolleranno il centro commerciale, che si vestirà di solidarietà per tutto il periodo natalizio.

Un’iniziativa fortemente voluta dal Centro Sicilia che ha inserito Telethon all’interno delle manifestazioni di dicembre, creando per la prima volta il “Villaggio del Natale solidale”, il cui intero ricavato sarà devoluto alla Fondazione, per sostenere la ricerca scientifica.

“Siamo grati al Centro Sicilia – commenta il coordinatore provinciale Telethon Catania, Maurizio Gibiliaro e il responsabile marketing del coordinamento, Ignazio Marletta – per la disponibilità che ci hanno dimostrato e per la loro accoglienza. Da oltre 30 anni Telethon lavora senza sosta, grazie ai nostri ricercatori, per trovare le cure alle oltre 6 mila di malattie genetiche rare. Siamo sicuri, che come ogni anno, in tanti verranno a trovarci, dando il loro contributo”.

All’interno del “Villaggio del Natale solidale” sarà possibile fare delle offerte attraverso l’acquisto di gadget Telethon, tra cui cuori di cioccolato, portachiavi, tazze e biscotti, ma non solo, saranno anche organizzati incontri e conferenze stampa con i ricercatori e momenti di solidarietà istituzionali.

“Come ogni anno il Centro Sicilia ha deciso di sposare delle iniziative benefiche – spiega il direttore del centro commerciale, Giuseppe Bella – e quest’anno siamo felici di accogliere Telethon dando un contributo nel sociale, diventando anche noi parte attiva di questa iniziativa, con l’augurio che questo evento, seppur senza finalità commerciali, possa riscuotere ancora più successo, per aiutare chi è meno fortunato”.

A dare un contributo nella realizzazione del “Villaggio del Natale solidale” Telethon, Ad Maiora con il suo presidente Giuseppe Tringale e Deborah Santos, di Pianeta Vacanze che si occuperà dell’area ludico ricreativa, ma non solo, tante le associazioni che saranno protagoniste tra cui l’Oda, opera diocesana assistita e l’associazione universitaria “Archè”. Il villaggio sarà fruibile tutti i giorni dal lunedì alla domenica fino al 6 gennaio.