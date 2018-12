Circa mille euro al giorno le spese a carico delle famiglie

Un giorno da dimenticare per due ragazze di Catania, Laura Bruno 32 anni, Mary Scordo 24. Dopo un anno di duro lavoro, decidono di partire per il Kenya, spinte non solo dalla voglia di vedere un posto nuovo, ma anche dall’idea di poter aiutare qualcuno meno fortunato di loro. Hanno una valigia stracolma di vestiti, pennarelli, accessori da poter regalare a quei bambini che girano soli e abbandonati per le strade africane, sognando una vita diversa e migliore.

Finalmente arriva il giorno della partenza e le ragazze fanno un volo di 12 ore per atterrare in territorio keniano. Scese dall’aereo, fantasticano su quanto sarà bella la stanza del loro resort di Watamu. Peccato che loro, in quel resort, non arriveranno mai. Nella strada tra Mombasa e Malindi, all’altezza del villaggio di Chumani, le ragazze, a seguito di uno scontro frontale tra il veicolo che le sta conducendo all’hotel e un fuoristrada, sbalzano fuori dall’auto. Con l’assistenza dei Consolati onorari di Malindi e Mombasa sono state ricoverate nell’Aga Khan Hospital di Mombasa. Laura viene operata d’urgenza per le gravi fratture alle gambe. Mary riporta una seria commozione cerebrale e rottura dell’omero destro, venendo sottoposta a ben due interventi al cervello. Attualmente le sue condizioni sono in prognosi riservata.

Ma non finisce qui. Oltre il danno, la beffa. Per le cure delle ragazze e per il soggiorno delle rispettive famiglie, volate subito in Africa per assisterle, le spese da affrontare sono molto onerose. Si parla di circa un migliaio di euro al giorno per quello che in Italia sarebbe un diritto costituzionale, il diritto alla salute e alla vita.

Per tutti questi motivi, un gruppo di amici e parenti hanno attivato un canale di solidarietà al fine di sostenere Mary e Laura. È possibile contribuire alla causa con una donazione tramite bonifico all’Iban IT96Z0760116900000005927679 intestato a Venerando Scordo e Maria Rosaria Lizzio, causale “Aiutiamo Laura e Mary”.

“Basta un piccolo gesto da parte di tutti – scrivono gli amici in una nota diffusa alla stampa – per aiutarci a far tornare presto a casa le nostre amate ragazze”.