A San Giovanni Galermo, la Polizia di Stato, in collaborazione con la Polizia Locale, ha recentemente condotto un’operazione di controllo presso un’edicola, rivelando gravi violazioni amministrative e penali. L’attività ispettiva, mirata a verificare il rispetto delle normative commerciali e la sicurezza sul lavoro, ha portato alla luce una situazione ben più complessa di quanto inizialmente previsto. Sebbene autorizzata a operare esclusivamente come edicola, la titolare aveva di fatto trasformato l’esercizio in un locale di somministrazione di alimenti e bevande, privo della necessaria concessione per l’occupazione del suolo pubblico, scaduta e mai rinnovata.

Struttura abusiva e sala giochi illegale

L’ispezione ha inoltre rivelato la presenza di una tettoia abusiva, fissata permanentemente alla sede stradale e adibita a sala giochi con tavoli, sedie e due calcio balilla. Questa area, adiacente alla struttura dell’edicola, operava senza alcuna autorizzazione, violando le normative che regolano le sale giochi, inclusa la mancata esposizione della tabella dei giochi proibiti. Tale scoperta ha aggravato ulteriormente la posizione della titolare, configurando un’ulteriore violazione delle leggi vigenti.

Scattano le sanzioni

A seguito delle irregolarità riscontrate, la titolare dell’edicola è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria per invasione di terreno pubblico e per aver trasformato l’attività in una sala giochi abusiva. Oltre alla denuncia penale, le sono state contestate sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 10.000 euro, ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. La tettoia abusiva, insieme a tavoli, sedie, alimenti e bevande somministrati senza licenza, sono stati sequestrati dalle autorità competenti.

L’operazione, frutto della sinergia tra Polizia di Stato e Polizia Locale, dimostra l’impegno costante delle forze dell’ordine nel garantire il rispetto delle normative e la sicurezza sui luoghi di lavoro. I controlli meticolosi, coordinati dalla Polizia di Stato, mirano a tutelare non solo i lavoratori, ma anche gli avventori, assicurando la legalità e la sicurezza delle attività commerciali sul territorio.

