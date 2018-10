L’amministrazione comunale, tramite l’assessore alla Protezione civile Alessandro Porto, ha depositato una denunzia-querela contro ignoti, per un falso comunicato diffuso oggi che preannunziava la chiusura delle scuole per lunedì 15 ottobre, senza che in realtà nessuna ordinanza sindacale fosse stata emanata in tal senso.

Per domani, considerato che Catania potrebbe essere interessata da fenomeni atmosferici avversi, l’amministrazione raccomanda prudenza ai cittadini e di evitare l’utilizzo di moto e biciclette. Le scuole saranno regolarmente aperte.