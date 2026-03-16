Sxcuole chiuse anche domani, martedì 17 marzo, per allerta meteo nella Sicilia orientale e in particolare in 22 comuni fra Catanese, Messinese e Sirascusano. uno solo il capoluogo di provincia che ha fatto questa scelta ed esattamente la città di Catania.

In considerazione del bollettino Meteo diramato nel pomeriggio dalla protezione civile regionale, il sindaco Enrico Trantino ha dato indicazioni agli uffici per redigere ordinanza di sospensione delle attività didattiche per la giornata di domani 17 martedì 2026 nelle scuole del territorio comunale di Catania. Nel capoluogo etneo rimarranno chiusi anche tutti i parchi della città e il giardino Bellini.

Il lungo elenco di comuni che chiudono le scuole anche domani

L’elenco dei comuni c he ha scelto questa strada è lungo e vede altri 21 centri che scelgono la prudenza. Si tratta di: Francofonte nel Siracusano, mentre nel catanese Riposto, Savoca, Aci Sant’Antonio, Acireale, Aci Catena, Aci Castello, Mascalucia, San Gregorio di Catania, San Giovanni La Punta, Pedara, Ramacca, Gravina di Catania. Poi, nel Messinese: Letojanni, Scaletta Zanclea, Graniti, Furci Siculo, San Filippo del Mela, Santa Teresa di Riva, Itala, Taormina.

Il ciclone Jolinda

La protezione civile ha emanato, nel pomeriggio, un bollettino che prevede, nelle medesime aree di ieri, anche se per un arco più ristretto, rischio forti temporali con conseguente rischio idrogeologico e idraulico.

“Le criticità idrogeologiche e idrauliche possono risultare sensibilmente più gravose in caso di rovesci o temporali o di condizioni meteorologiche avverse la cui localizzazione geografica, distribuzione e intensità sono connotati da elevata incertezza previsionale” si legge nella nota della protezione civile che è valida fino alla mezzanotte di domani.

L’avviso parla di rischio idraulico e possibili criticità per fenomeni prevalentemente di tipo idraulico principalmente nell’ambito del reticolo idrografico naturale dei bacini maggiori e di rischio idrogeologico per possibili criticità di tipo geomorfologico (frane) e/o di tipo idraulico nei piccoli bacini e nelle aree urbanizzate.