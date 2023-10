La polizia gli contesta una serie di violazioni

A Catania scoperto un ambulante che contemporaneamente è stato in grado di mettere insieme numerosi illeciti. Occupazione abusiva di suolo pubblico, camion senza revisione e assicurazione, sosta vietata e chi più ne ha più ne metta. Un’incredibile sfilza di violazioni che ha spinto la polizia ad elevare numerose verbali.

Lo sgombero trasformato in vero e proprio controllo

Ad intervenire gli agenti del commissariato Borgo Ognina, coadiuvati da personale della polizia municipale. In piazza Cavour hanno riscontrato la presenza di una rivendita ambulante di piante e fiori, stabilmente organizzata attraverso l’utilizzo di un camion posteggiato sulla strada. Ad essere trovate poi numerose piante di vario tipo e dimensione su una grande porzione della carreggiata stradale. Alcune posizionate pesino sulle strisce pedonali presenti in quel tratto. L’intervento della polizia inizialmente mirato ad uno sgombero dell’area anche per una questione di sicurezza per i cittadini. Ma ha finito per trasformarsi in un vero e proprio controllo amministrativo perché il rivenditore, con l’esposizione delle piante e dei vasi, aveva realizzato un’occupazione abusiva di suolo pubblico. Violazione che ha comportato il sequestro delle piante e del mezzo utilizzato per l’illecita occupazione.

Le ulteriori violazioni

Nel corso del sopralluogo, inoltre, i poliziotti accertavano altri illeciti commessi dal titolare dell’attività. Posteggiando il suo camion sulle strisce pedonali, infatti, ne aveva precluso l’utilizzo a quanti volessero attraversare. E solo per questo è arrivata una prima multa prevista dal codice della strada. E sempre riguardo al camion, gli agenti hanno verificato come il mezzo fosse privo di revisione e di copertura assicurativa. Altra cosa che ha comportato l’ulteriore provvedimento di sequestro immediato del veicolo e la sanzione amministrativa di oltre mille euro.

Altra attività di controllo

La polizia ha poi predisposto mirati servizi nei quartieri di Ognina e Picanello, svolti con l’impiego di equipaggi del commissariato Borgo Ognina e del reparto prevenzione crimine della questura. A loro supporto anche agenti della polizia municipale. In questo contesto controllati 88 persone e 34 veicoli. Elevate diverse sanzioni per violazione delle norme del codice della strada e sottoposti a sequestro amministrativo 3 veicoli perché sprovvisti della copertura assicurativa. Controllate inoltre 25 persone sottoposte a misure cautelari. Nel corso del servizio elevate sanzioni per un importo complessivo di oltre 3 mila euro.

Like this: Like Loading...