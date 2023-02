A Catania si scaldano i motori in vista delle elezioni amministrative del prossimo mese di maggio e le forze progressiste, tra cui M5S, PD, Sinistra Italiana, Europa Verde, iniziano a incontrare le diverse realtà della società civile al fine di pianificare tavoli tematici sulle questioni principali e i problema della città ai piedi dell’Etna. A breve verrà annunciato il calendario di questi incontri, che rappresentano un passo importante verso la costruzione di un percorso comune che abbandoni la vecchia amministrazione e crei un progetto aperto alla partecipazione di tutti in vista delle prossime elezioni amministrative.

A Catania un progetto unitario

A seguito di un incontro tra le forze progressiste della città di Catania, tra cui figurano Movimento 5 stelle, Partito Democratico, Sinistra Italiana, Europa verde, con numerose realtà della società civile, sono stati programmati tavoli tematici sulle questioni principali che affliggono la città, e dei quali nei prossimi giorni sarà comunicato il calendario. “È un primo, importante, passo per costruire un percorso unitario di chiara discontinuità con il passato amministrativo della nostra città – dicono in una nota congiunta i partiti che fanno parte della coalizione progressista catanese. L’obiettivo è “disegnare un progetto unitario, aperto alla più ampia partecipazione, nella prospettiva di un’alleanza politico-programmatica in vista delle prossime elezioni amministrative”.

Le date delle elezioni a Catania

E proprio ieri sono state decise le date delle elezioni che anche a Catania porteranno il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale oltre alle circoscrizioni. In 129 Comuni si andrà al voto domenica 28 maggio (dalle 7 alle 23) e lunedì 29 (dalle 7 alle 15), con eventuale turno di ballottaggio nei giorni 11 e 12 giugno. Coinvolti anche quattro capoluoghi di provincia: Catania (con sei circoscrizioni di quartiere), Ragusa, Siracusa e Trapani. Le date sono state individuate su proposta dell’assessore alle Autonomie locali, Andrea Messina.

Catania

Complessivamente sono 19 i Comuni della provincia di Catania nei quali si andrà al voto. Sono 7 i centri al di sopra dei 15 mila abitanti: si voterà nel capoluogo di provincia, a Catania (con sei circoscrizioni di quartiere), Aci Sant’Antonio, Acireale, Belpasso, Biancavilla, Gravina di Catania e Mascalucia. I 12 Comuni nei quali si andrà al voto con sistema maggioritario sono Camporotondo Etneo, Castel di Iudica, Maletto, Mineo, Piedimonte Etneo, Riposto, San Cono, San Gregorio di Catania, Santa Venerina, Sant’Alfio, Valverde e Viagrande.