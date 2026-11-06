Nuovi movimenti e posizionamenti sullo scacchiere politico siciliano in vista delle prossime scadenze elettorali e delle riforme all’orizzonte. Antonio Villardita ha ufficializzato la sua adesione al Mpa-Grande Sicilia, siglando un ingresso che punta a ridisegnare gli equilibri del Movimento per l’Autonomia nel territorio del Calatino e in particolare nel comune di Vizzini.

Una scelta, spiega lo stesso Villardita, dettata da una forte spinta identitaria e programmatica: “Abbiamo scelto di aderire al Mpa-Grande Sicilia perché ne condividiamo i valori: progressisti, moderati, di centro e con uno spiccato senso autonomista”. Un posizionamento chiaro all’interno del perimetro centrista, con lo sguardo rivolto alle imminenti sfide parlamentari: «La Sicilia deve essere al centro dell’agenda politica. È per la nostra terra che dobbiamo lavorare, in una stagione che si annuncia intensa sul piano dell’attività politica e delle prossime riforme».

Il ritorno sull’asse della memoria: l’abbraccio di Lombardo

A benedire l’operazione è il fondatore del Mpa ed ex presidente della Regione Siciliana, Raffaele Lombardo. Per il leader autonomista non si tratta di una semplice operazione di palazzo, ma di un innesto dal forte valore simbolico e personale, che affonda le radici nella storia politica della provincia etnea.

“Oserei parlare di un ritorno, anche se non lo è del tutto, perché ho condiviso circa trent’anni di politica con suo padre, l’avvocato Franco, mio fraterno amico», ha commentato visibilmente soddisfatto Lombardo, che ha poi tracciato il profilo del nuovo acquisto: «Antonio è una persona in gamba, circondato da giovani e professionisti di valore. La sua professionalità, la sua serietà e il contesto nel quale si muove ci fanno ritenere che il nostro Movimento sarà più forte sul piano della qualità e del consenso”.

Focus sul Calatino: Vizzini presidio autonomista

Al di là del dato affettivo, la mossa di Lombardo risponde a una precisa strategia di radicamento territoriale in un’area, quella calatina, storicamente cruciale per i consensi del Mpa ma che oggi richiede risposte urgenti sul fronte dello sviluppo e dei servizi.

“Vizzini e il Calatino hanno bisogno di un’attenzione particolare”, ha rilanciato Lombardo a margine del battesimo politico di Villardita. “Le nostre comuni radici ci richiamano a un impegno straordinario nei confronti di un’area che, più di altre, necessita di risposte e di una presenza politica attenta”. Con questo ingresso, il Mpa tenta l’affondo in provincia per presentarsi con un pacchetto di voti e di quadri dirigenziali rinnovato ai tavoli della coalizione di centrodestra.