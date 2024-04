Spronare l’amministrazione comunale giarrese ad avviare tutte le procedure necessarie per affidare in tempi celeri ai privati le aree a verde pubbliche del territorio, da tempo ormai in stato di abbandono. La quinta Commissione consiliare, presieduta da Gabriele Di Grazia, ha predisposto un atto di indirizzo per chiedere al sindaco Leo Cantarella e alla sua giunta di provvedere alla riqualificazione di una serie di aree che versano in stato di degrado.

Un documento condiviso in pieno dal presidente del Consiglio comunale Giovanni Barbagallo. Nell’elenco delle aree abbandonate all’incuria spiccano il campo sportivo di San Giovanni Montebello e i parchi Jungo, Don Milani, Quattro Stagioni e quelli delle frazioni di Macchia e San Giovanni Montebello.

Le riqualificazioni

Ma ce ne sarebbero almeno altri sette che necessiterebbero di interventi di riqualificazione. Nell’atto di indirizzo i consiglieri comunali evidenziano come la cronica carenza di personale e l’attuale stato di dissesto finanziario rendano di fatto impossibile per l’ente garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree.

Circostanza che rende necessario, secondo i consiglieri, procedere con la pubblicazione di manifestazioni di interesse rivolte a privati, in forma singola o associata, che intendano gestire le aree, prevedendo anche l’inserimento e la realizzazione di attività economiche e sportive che possano sostentare gli investimenti privati. Già lo scorso anno un primo atto di indirizzo era stato inoltrato all’amministrazione comunale con la stessa richiesta, caduta nel vuoto. Oggi i consiglieri tornano a chiedere risposte.

Le parole di Barbagallo

“A distanza di oltre un anno dal primo atto di indirizzo – dichiara Giovanni Barbagallo – insieme alla quinta commissione guidata dal consigliere Di Grazia, abbiamo predisposto un nuovo atto di indirizzo per impegnare il sindaco e la giunta ad avviare l’iter per affidare parchi, ville ed aree a verde ai privati.

L’affidamento dovrà avvenire attraverso un bando ad evidenza pubblica a cui gli imprenditori potranno partecipare per gestire i parchi sul modello ben riuscito del Chico Mendez. Il nostro intento è quello di restituire alla nostra città spazi a verde curati e ristrutturati fruibili a tutti. I cittadini non possono più aspettare. Sono sicuro – conclude il presidente del Consiglio comunale – che insieme ai colleghi consiglieri saremo da stimolo e pungolo per l’amministrazione Cantarella”.

Nessun intento polemico, sottolinea il presidente della quinta commissione, ma solo la volontà di restituire ai cittadini spazi fondamentali. “Questo atto di indirizzo – spiega il presidente della quinta commissione Gabriele Di Grazia – mira a dare nuova a vita ad una serie di strutture che, grazie a partnership con i privati, potranno non solo essere riqualificate ma diventare occasione di sviluppo e tornare ad essere servizi a beneficio della comunità giarrese”.

