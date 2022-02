Si erano allontanate con un carrello stracolmo di merce

Avevano pensato di fare spesa gratis al supermercato. Tanto che stavano cercando di allontanarsi con un carrello stracolmo di merce appena presa dagli scaffali. Come se nulla fosse stavano caricando il loro bottino. E’ andata alla fine male a due donne che probabilmente credevano di averla fatta franca ma sono state fermate dalla polizia e arrestate. L’episodio è accaduto all’interno di un centro commerciale di Catania.

L’intervento della polizia

Gli agenti delle Volanti hanno arrestato con l’accusa di furto aggravato due donne straniere, domiciliate a Catania ed entrambe pregiudicate. Nello specifico, gli equipaggi intervenivano in un supermercato di un centro commerciale dove era stato segnalato un furto in atto. Fuori dall’attività commerciale venivano bloccate le due ladre che si stavano allontanando con un carrello pieno di generi alimentari del valore di circa 270 euro.

Scoperto altro furto

Al momento del controllo i poliziotti verificavano che le donne erano in possesso di due paia di scarpe rubate da un altro negozio all’interno dello stesso centro commerciale del valore di circa 70 euro. Entrambi i direttori delle attività formalizzavano le relative denunce di furto e gli veniva restituita la merce rubata. Le due donne venivano arrestate e messe a disposizione dell’autorità giudiziaria.

I precedenti

Di casi simili nel catanese se ne sono verificati diversi altri. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato nella flagranza lo scorso anno tre persone di Avola di 39, 40 e 47 anni, tra le quali una donna, poiché ritenute responsabili del concorso in furto aggravato e ricettazione. Grazie alla collaborazione tra gli addetti alla sicurezza, in servizio nei diversi centri commerciali e supermercati di Catania e provincia, i militari sono potuti intervenire nel parcheggio del supermercato Conad di via Gelso Bianco, mentre i tre caricavano in auto la merce appena razziata all’interno del punto vendita, consistente in numerose bottiglie di alcolici e prodotti per l’igiene del valore di circa 300 euro.

Indagini su altri colpi

I carabinieri, perquisendo il veicolo in uso al terzetto, hanno rinvenuto e sequestrato altra merce oggetto di pregressi furti per un valore di circa 200 euro. La merce rubata al Conad è stata restituita al direttore dell’esercizio commerciale, mentre furono avviati accertamenti per stabilire quali altri supermercati fossero stati “visitati” dai tre avolesi.