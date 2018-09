Conosciuto dalla Polizia di Stato di Catania come “serial kinder” perché più volte denunciato dai responsabili di diversi supermercati della città di una catena della grande distribuzione come specialista in furti di dolciumi col marchio Kinder, un uomo di 46 anni, Daniele Giordano, è stato bloccato a Catania con 68 confezioni di prodotti del famoso marchio di dolciumi, per un valore complessivo di 201 euro.

L’uomo è accusato di rapina impropria. Sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno, è stato notato mentre in via Domenico Tempio, inseguito dal titolare dell’esercizio commerciale, che è stato spintonato e minacciato, si allontanava precipitosamente dal parcheggio di un hard discount trainando un carrello della spesa pieno dei dolciumi.