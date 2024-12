Un giovane di 22 anni di Adrano è stato arrestato dalla Polizia di Stato per aver trasformato un garage nella sua disponibilità in un laboratorio per il confezionamento di marijuana. L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano durante un servizio antidroga.

Il controllo e l’agitazione del giovane

Il 22enne è stato fermato alla guida della sua auto in una zona centrale di Adrano per un controllo. Gli agenti hanno notato l’evidente agitazione del giovane, che ha insospettito i poliziotti.

La perquisizione e la scoperta delle chiavi

La perquisizione personale e dell’auto ha portato al ritrovamento di 500 euro in contanti, di cui il giovane non ha saputo giustificare la provenienza. Nel vano portaoggetti è stato trovato un mazzo di chiavi, che ha ulteriormente agitato il 22enne, il quale ha affermato di usarle solo per aprire il garage di casa.

La scoperta del laboratorio e il sequestro della droga

Accompagnati dal giovane, i poliziotti hanno verificato che le chiavi non aprivano il garage indicato. Poco distante, però, è stato individuato un altro locale nella disponibilità del 22enne. All’interno, gli agenti hanno trovato 150 grammi di marijuana, in parte già suddivisa in circa 100 dosi pronte allo spaccio, nascoste in uno zainetto dentro un mobile. Altri 7 involucri di marijuana termosaldati sono stati rinvenuti nel locale.

L’arresto e le misure cautelari

Il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Su disposizione del PM, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Dopo la sentenza, la misura cautelare è stata confermata con l’applicazione del braccialetto elettronico.

