unica data siciliana il 2 giugno

Ufficializzato un nuovo appuntamento per il Pal’Art Hotel di Acireale. Il 2 giugno 2019 arriverà in Sicilia il “Colpa delle favole – Tour” di Ultimo.

Un percorso inarrestabile quello di Ultimo, il giovane cantautore romano che, dopo aver annunciato, con più di tre mesi di anticipo, i sold out delle due date al PalaLottomatica di Roma (1 e 2 novembre 2018) e del concerto al Mediolanum Forum di Milano (4 novembre), si prepara a tornare sul palco con il suo “Colpa delle favole Tour”, la nuova tournée in 10 date con cui l’artista attraverserà le principali città italiane: Firenze, Casalecchio di Reno (BO), Ancona, Milano, Jesolo, Roma, Napoli, Torino e Acireale.

Il 14 settembre Ultimo ha pubblicato il suo nuovo singolo “Cascare nei tuoi occhi”, terzo brano estratto dal disco “Peter Pan” già certificato disco di Platino, un’intensa ballata dalle sonorità accattivanti.

I tre appuntamenti a novembre di Ultimo, l’artista più giovane ad esibirsi nei due palazzetti più importanti d’Italia, al PalaLottomatica l’1 e il 2 novembre 2018 e al Mediolanum Forum il 4 dello stesso mese, si apriranno con una Data Zero il 30 ottobre 2018 a Roseto Degli Abruzzi, al Pala Remo Maggetti.

Traguardi importantissimi per Ultimo, 22enne romano, vincitore nella sezione nuove proposte a Sanremo 2018 con il singolo “Il ballo delle incertezze” – certificato disco di Platino – con il platino del suo primo album “Peter Pan”, la certificazione oro del brano “Poesia senza Veli”, secondo estratto dal disco “Peter Pan” e i sold out delle dodici date del suo “Peter Pan Tour 2018” nel mese di maggio.

BIOGRAFIA

Niccolò Moriconi, in arte ULTIMO, classe 1996, è nato a Roma. Determinato e pieno di sogni, all’età di 8 anni inizia a studiare musica al conservatorio di Santa Cecilia a Roma da quel momento non ha mai abbandonato la passione per la musica. Niccolò ha scritto le sue prime canzoni a 14 anni, elaborando con il tempo un suo stile che combina cantautorato italiano e hip hop. Nel 2016 vince il contest più importante per gruppi e solisti emergenti di musica hip hop italiana promosso dalla Honiro – iniziando così una collaborazione con l’etichetta – e nel marzo 2017 pubblica il suo singolo d’esordio “Chiave”. A maggio apre il concerto di Fabrizio Moro al PalaLottomatica di Roma, mentre a settembre si esibisce al MACRO – Museo di Arte Contemporanea di Roma – nel corso dell’Honiro Label Party. A ottobre debutta con il suo album d’esordio “Pianeti” – certificato oro – che si posiziona al secondo posto della classifica iTunes.

Il 9 febbraio è uscito il nuovo album intitolato “Peter Pan” (Honiro distr. Believe) certificato disco d’oro, che ha esordito al #4 della classifica ufficiale FIMI/Gfk. Dallo stesso disco è estratto il singolo sanremese “Il Ballo delle Incertezze” già certificato disco di platino.

Il video, pubblicato a dicembre 2017, ad oggi ha superato 23 milioni e mezzo di visualizzazioni.