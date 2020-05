Uno dei componenti della banda portato in un Istituto Penitenziario Minorile

Tre minorenni sono stati arrestati con l’accusa di aver assaltato un supermercato di Paternò (Ct). I carabinieri, in esecuzione di un’ordinanza cautelare emessa dal Gip presso il Tribunale di Minorenni di Catania, hanno arrestato due 17enni ed un 15enne, tutti del posto, per i reati di rapina aggravata in concorso e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Le indagini dei militari sono scattate a seguito di una rapina eseguita nel supermercato “ARD” di Piazza Vittorio Veneto in Paternò. Due giovani con il volto coperto, supportati da un complice posizionato nelle vicinanze, avevano assaltato in prossimità dell’orario di chiusura il supermercato e, sotto la minaccia di un grosso coltello, avevano minacciato la cassiera dell’attività commerciale.

Le immagini del sistema di videosorveglianza del supermercato sono stati il punto di partenza per le attività investigative dei militari dell’Arma. I Carabinieri hanno identificato i tre ragazzi. Uno di essi in particolare era sottoposto anche alla custodia cautelare per reati contro il patrimonio e si era già allontanato dalla comunità alla quale era stato affidato, salvo poi compiere solo qualche giorno dopo la rapina in questione. Per quest’ultimo il Gip ha disposto la detenzione presso un Istituto Penitenziario Minorile mentre per gli altri, un 17enne ed il 15enne, ha applicato la misura cautelare in due diverse Comunità.