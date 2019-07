Sono accusati di due rapine avvenute a Paternò

Su disposizione della Procura della Repubblica di Catania, i carabinieri di Paternò hanno arrestato il 19enne Orazio Rau e il 20enne di Belpasso Francesco Arcidiacono, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale etneo.

I due sono accusati di essere i responsabili di una rapina avvenuta lo scorso 28 febbraio all’interno di un negozio di abbigliamento di Paternò. Con il volto coperto, uno armato di machete e l’altro con in mano una pistola, si sarebbero fatti consegnare l’incasso di 150 euro. Il malvivente puntò la pistola alla tempia della titolare, per poi fuggire via a bordo di uno scooter.

Grazie alle immagini registrate dai sistemi di video sorveglianza attive in diverse zone della città, i carabinieri sono riusciti a identificare i due. Grazie alle analisi dei carabinieri, inoltre, i due uomini sono stati identificati sulla scena di un’altra rapina all’interno di un supermercato “Simply” avvenuta l’1 marzo scorso. Il giudice, su proposta del magistrato titolare dell’indagine, ha potuto ordinare l’arresto degli indagati e la loro sottoposizione agli arresti domiciliari.