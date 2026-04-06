Momenti di grande apprensione questa mattina sul litorale di Grisolia Lido, nel Cosentino, dove un velivolo ultraleggero è precipitato improvvisamente sulla sabbia a pochi passi dalla riva. Nonostante l’impatto, le due persone che si trovavano a bordo dell’apparecchio sono rimaste miracolosamente illese.

Il mezzo coinvolto nell’incidente è un biposto modello P92 Tecnam, un velivolo ultraleggero a tre assi con configurazione ad ala alta. Secondo le prime ricostruzioni, il volo era decollato da Siracusa ed era diretto verso Grumento Nova, in provincia di Potenza. Per cause ancora in corso di accertamento, il pilota ha dovuto interrompere la rotta lungo il litorale tirrenico, terminando la corsa sull’arenile calabrese.

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente dopo la segnalazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Scalea, che hanno lavorato per mettere in sicurezza il velivolo e bonificare l’intera area interessata, scongiurando eventuali rischi di incendio o sversamento di carburante. Insieme a loro sono giunti i militari della Capitaneria di porto e i carabinieri della Compagnia di Diamante per coordinare le operazioni e avviare i rilievi tecnici necessari a ricostruire la dinamica dei fatti.

Anche il personale sanitario del servizio 118 è arrivato tempestivamente sul luogo dell’incidente, prestando assistenza ai due occupanti che, fortunatamente, non hanno riportato ferite gravi e sono stati sottoposti agli accertamenti di rito direttamente sul posto. Le autorità competenti hanno ora il compito di stabilire l’origine dello schianto, valutando se si sia trattato di un guasto meccanico o di un errore umano durante la navigazione.